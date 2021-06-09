Сделала сыр дома – оказался лучше, чем из магазина! Уникальный рецепт от бабушки – готовится на раз-два

Источник материала: ОНТ

Рецептом домашнего сыра поделилась со мной родственница из деревни в Стародорожском районе, а с ней – ее мама. Оказалось, что приготовить домашний сыр очень легко. Вам понадобится всего два ингредиента. Сыр получается мягкий, нежный, похожий на рикотту. Вы не поверите, насколько это просто, пока не попробуете сделать его сами.

Как готовить: в большой кастрюле 3 л молока доведите до кипения, но не кипятите. Влейте 25 г 9%-го уксуса. Перемешайте до получения творожной массы. Сыворотка будет внизу, творог всплывет наверх. Достаньте творог шумовкой и переложите в глубокую миску. Добавьте туда соду на кончике чайной ложки, 1 ч. л. сахара и столько же соли. Все тщательно перемешайте.

Именно горячую творожную массу переложите в марлю и поставьте под пресс, чтобы жидкость стекала. Держите под прессом обязательно до полного охлаждения.

Фото с сайта edimdoma.ru

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