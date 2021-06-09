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Парни нашли ребенка возле дороги и вернули маме. Но ее реакция была неожиданной! (ВИДЕО)

09.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парни нашли ребенка возле дороги и вернули маме. Но ее реакция была неожиданной! (ВИДЕО)

Историю о том, как двое друзей нашли рядом с дорогой возле пляжа ребенка и вернули его маме, опубликовал ridus.ru.

Двое друзей – Майкл Каррид и Лекс Хартоп – поехали в выходной на пляж Кент в Великобритании, чтобы отдохнуть и позагорать.

Когда парни шли к берегу, они увидели маленькую девочку, которая ползла по бетонной лестнице, ведущей на оживленную дорогу. Ребенок был без родителей. Тогда Майкл взял малышку на руки и пошел искать ее близких.

В какой-то момент к Майклу подошла женщина, которая была мамой девочки. Она забрала ребенка, ничего не сказав парню, и дальше как ни в чем не бывало продолжила прогулку по пляжу, разговаривая по телефону. Это возмутило парня и его друга.


Друзья сняли видео, когда пытались найти родителей девочки. Ролик собрал около 2 млн просмотров и тысячи комментариев: «Значит, ей на самом деле было все равно? Она явно даже не волновалась. Ужас», «Я бы сошла с ума, если бы у меня пропал ребенок. А она даже не оторвалась от телефона!», «Хорошо, что парни нашли эту девочку», – писали пользователи Сети.

Фото: соцсети


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Историю о том, как двое друзей нашли рядом с дорогой возле пляжа ребенка и вернули его маме, опубликовал ridus.ru. Двое друзей – Майкл Каррид и Лекс Хартоп – поехали в...
 
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