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В Турции начали масштабную операцию по очистке Мраморного моря от слизи

09.06.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Турции начали масштабную операцию по очистке Мраморного моря от слизи

Турецкие власти обвестили масштабную программу по очистке Мраморного моря от слизи, передает РИА «Новости».

Слизь покрыла побережье Мраморного моря из-за высокой температуры и загрязнения сточными водами. Это угрожает подводному миру и мешает рыболовству. Происходящее уже назвали настоящей экологической катастрофой. Видео с места происшествия поделилась Русская служба BBC.


К концу 2021 года Мраморное море планируют объявить охраняемой зоной. Соответствующее предложение передадут на подпись президенту Турции.

Очистку воды планируют проводить с помощью специальных насосов, а собранную слизь отправят на утилизацию. В уборке задействуют и водолазов, а также боновые заграждения.

Фото: скриншот BBC

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Турецкие власти обвестили масштабную программу по очистке Мраморного моря от слизи, передает РИА «Новости». Слизь покрыла побережье Мраморного моря из-за...
 
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