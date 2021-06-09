|
В Турции начали масштабную операцию по очистке Мраморного моря от слизи
Источник материала: ОНТ
Турецкие власти обвестили масштабную программу по очистке Мраморного моря от слизи,
Слизь покрыла побережье Мраморного моря из-за высокой температуры и загрязнения сточными водами. Это угрожает подводному миру и мешает рыболовству. Происходящее уже назвали настоящей экологической катастрофой. Видео с места происшествия поделилась Русская служба BBC.
К концу 2021 года Мраморное море планируют объявить охраняемой зоной. Соответствующее предложение передадут на подпись президенту Турции.
Очистку воды планируют проводить с помощью специальных насосов, а собранную слизь отправят на утилизацию. В уборке задействуют и водолазов, а также боновые заграждения.
Фото: скриншот BBC
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турецкие власти обвестили масштабную программу по очистке Мраморного моря от слизи, передает РИА «Новости». Слизь покрыла побережье Мраморного моря из-за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)