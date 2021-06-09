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Гаспарян: рядом с Протасевичем найдется еще пара-тройка камер

09.06.2021 19:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Закон призван защитить не только национальные интересы республики, но и Союза Беларуси и России, отметили участники круглого стола на тему: "Новые вызовы и угрозы. Инициативы Беларуси по недопущению реабилитации нацизма", который состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

В мае президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О недопущении реабилитации нацизма", который устанавливает запрет на героизацию и оправдание нацисткой идеологии и содействие этому в любой форме. В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла треть своего населения.

Казалось бы, зверства нацистов отпечатаны в генетической памяти народа. Но именно сегодня, отметила депутат Лилия Ананич, сложилась ситуация, которая потребовала незамедлительного реагирования.

"Мы увидели на наших улицах, к большому сожалению, флаги развевающиеся, с которыми пособники нацистов ходили по городу Минску. Мы увидели по линии правоохранительных органов то, что в разы стали увеличиваться случаи проявлений нового неонацизма. Мы увидели публикации в СМИ, в интернете, переворачивающие нашу историческую память. Мы должны были в государстве принять такой комплексный нормативно-правовой акт", - заявила Ананич.

Закон "О недопущении реабилитации нацизма" вступит в действие 16 июня 2021 года. По словам депутата, он запрещает реабилитацию и героизацию нацистских преступников, символику, используемую их пособниками.

"И мы четко говорим, что этот закон призван стать надежным барьером по недопущению реабилитации нацизма", - подчеркнула Ананич.

Как отметил председатель БСЖ Андрей Кривошеев, попытки переписать историю, обелить нацизм были навязаны из-за рубежа.

"Проталкивалось несколько мифов о том, что геноцида местного населения не было, всегда триггерами той или иной карательной операции выступали партизаны. Очень медленно, вкрадчиво, но очень основательно в головы белорусам вкладывалась мысль о том, что сами белорусы виноваты в том, что против них велся геноцид", - рассказал Кривошеев.

По словам спикера, попытки переписать историю, разжечь в Беларуси неонацистское движение было хорошо спланированной и скоординированной акцией, которая в основном направлена на молодежь. Главной площадкой продвижения стали социальные сети.

"Сознательная целенаправленная медийная работа, которая проводилась на территории Беларуси руками иностранных агентов в области СМИ. Вхождение в белорусское информационное поле - оно проходило в основном через немецкие, австрийские, польские и другие фонды", - отметил Кривошеев.

Законом введен запрет на героизацию нацизма и финансирование соответствующей деятельности. Причем, эта норма распространяется и на иностранные организации, пропагандирующие героизацию нацизма.

"К сожалению механизм, который мы видели в Украине, его пытались реализовать в Беларуси", - отметил известный российский журналист и общественный деятель Армен Гаспарян.

По его словам, в нынешних условиях и Беларусь, и Россия спустя 76 после разгрома нацизма вынуждены защищать подвиг дедов и прадедов. Поэтому закон о недопущении реабилитации нацизма, считает эксперт, остудит многие горячие головы.

"Людям, которые после этого всего будут и дальше развивать эту человеконенавистническую доктрину, я могу просто сказать, что рядом с Протасевичем, наверное, еще пара-тройка камер для вас найдется", - сказал Гаспарян.

По мнению экспертов, Беларусь может стать своеобразным щитом, который не допустит просачивание национализма из соседних Украины и Прибалтики в Россию. В первую очередь речь идет о проникновении или формировании неких физических группировок. С другой стороны, есть информационное поле, которое фактически не имеет границ.

"То есть вопрос не только в наличии закона, вопрос еще в наличии политической воли, готовности бороться с тем, кто под видом национального возрождения и пропаганды национальных ценностей на самом деле протаскивают ценности националистические. На Украине произошло именно второе. Очень важно осознать и отнестись к этому предельно серьезно", - резюмировал исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

Полную видеоверсию круглого стола смотрите здесь

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Теги: Минск
 
 
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Эксперты рассказали, как в Беларуси будет работать новый закон о недопущении реабилитации нацизма и почему он не выгоден Западу.
 
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