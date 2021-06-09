Только один епископ проголосовал против отставки Артемия, а один — воздержался. Кто они?

«Нашей Ниве» стали известны некоторые подробности заседания Синода. Точно известно, что владыка Артемий не писал прошения об отставке, это была вовсе не его инициатива. Что касается здоровья, то определенные проблемы, как у любого пожилого человека, действительно есть, однако после недавних операций состояние Артемия значительно улучшилось. стали известны некоторые подробности заседания Синода. Точно известно, что владыка Артемий не писал прошения об отставке, это была вовсе не его инициатива. Что касается здоровья, то определенные проблемы, как у любого пожилого человека, действительно есть, однако после недавних операций состояние Артемия значительно улучшилось.





На данный момент в состав Синода БПЦ входят 16 человек: 14 действующих иерархов, викарный епископ Светлогорский Амвросий, а также архиепископ Феодосий, который находится на покое, а ранее имел кафедру в Полоцке. Место епископа Борисовского пока свободное, раньше им был Вениамин, который теперь митрополит Минский и Заславский.





Артемия поддержал только архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан (в светской жизни Игорь Корзун). Ему уже 77 лет — это старейший член Синода. Также известно, что архиепископ Феодосий воздержался.





9 июня Синод РПЦ в Москве официально утвердил отставку Артемия. Ему предписано жить в Минске





Артемию 69 лет. Он родился в Минске. Учился в Ленинградской духовной семинарии. Служил священником в Карелии. В 1982 году вернулся в Беларусь. В 1996 году принял монашество. В тот же год стал епископом Гродненским и Волковысским.





Архиепископ Артемий известен принципиальной позицией во время президентских выборов 2020 года. На службе 16 августа он говорил: «Вам на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь». Уже в этом году он говорил, что «Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог». Позиция архиепископа Артемия не нравилась многим представителям власти.







