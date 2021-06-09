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Только один епископ проголосовал против отставки Артемия, а один — воздержался. Кто они?
Источник материала: Партизан
8 июня Синод Белорусской православной церкви принял решение «отправить на покой» архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (в светской жизни Александр Кищенко). Официальная причина — состояние здоровья иерарха.
Архиепископ Пинский Стефан. Фото с сайта епархии.
На данный момент в состав Синода БПЦ входят 16 человек: 14 действующих иерархов, викарный епископ Светлогорский Амвросий, а также архиепископ Феодосий, который находится на покое, а ранее имел кафедру в Полоцке. Место епископа Борисовского пока свободное, раньше им был Вениамин, который теперь митрополит Минский и Заславский.
Артемия поддержал только архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан (в светской жизни Игорь Корзун). Ему уже 77 лет — это старейший член Синода. Также известно, что архиепископ Феодосий воздержался.
9 июня Синод РПЦ в Москве официально утвердил отставку Артемия. Ему предписано жить в Минске.
Артемию 69 лет. Он родился в Минске. Учился в Ленинградской духовной семинарии. Служил священником в Карелии. В 1982 году вернулся в Беларусь. В 1996 году принял монашество. В тот же год стал епископом Гродненским и Волковысским.
Архиепископ Артемий известен принципиальной позицией во время президентских выборов 2020 года. На службе 16 августа он говорил: «Вам на коленях надо стоять, за все фальсификации, за ту ложь». Уже в этом году он говорил, что «Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог». Позиция архиепископа Артемия не нравилась многим представителям власти.
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8 июня Синод Белорусской православной церкви принял решение «отправить на покой» архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (в светской жизни Александр...
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