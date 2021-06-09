Источник материала: UDF



Фото:volochkova_art





Фото@volochkova_art

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Волочкова примерила прозрачные трусики и показала больше, чем нужно Признаемся, мы не были к этому готовы.

Провокационное селфи 45-летняя Волочкова сделала в ванной комнате, и на первый взгляд фото не кажется таким уж непристойным. Тем более что подписчики привыкли видеть артистку в откровенном виде. Особенно на отдыхе, для которого Анастасия выбирает крошечные бикини и коллекцию прозрачных туник, наделавших немало шума.Но, фотографируя себя в зеркале, Настя почему-то не заметила, что кружевные трусики из нового комплекта легли не совсем ровно, заметно оголив часть причинного места.Разглядев снимок более детально, хейтеры не смогли сдержать эмоций и обрушились на Волочкову с критикой.Как так можно? У тебя дочь взрослая, а ты такие фото выкладываешь!Как ни напрягала свою фантазию, не смогла представить, что бы Майя Плисецкая показывала свое нижнее белье всему миру.Докатилась, что трусы новые надо показывать.Что должно быть в голове у взрослой женщины, чтобы выкладывать эти фото. Как будто не балерина, а танцовщица go-go.Совесть, добропорядочность и скромность. Вы не знакомы с таким словом, Анастасия?