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Волочкова примерила прозрачные трусики и показала больше, чем нужно

09.06.2021 19:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Волочкова примерила прозрачные трусики и показала больше, чем нужно
Фото:volochkova_art
Мы не перестаем удивляться Анастасии Волочковой, каждый пост которой становится поводом для бурных обсуждений. Пару дней назад, например, балерина призналась, что отправилась на шопинг нижнего белья. А уже сегодня знаменитость решила продемонстрировать свои покупки на аудиторию более чем в миллион человек.

Провокационное селфи 45-летняя Волочкова сделала в ванной комнате, и на первый взгляд фото не кажется таким уж непристойным. Тем более что подписчики привыкли видеть артистку в откровенном виде. Особенно на отдыхе, для которого Анастасия выбирает крошечные бикини и коллекцию прозрачных туник, наделавших немало шума.

Но, фотографируя себя в зеркале, Настя почему-то не заметила, что кружевные трусики из нового комплекта легли не совсем ровно, заметно оголив часть причинного места.

Волочкова примерила прозрачные трусики и показала больше, чем нужно

Фото@volochkova_art

Разглядев снимок более детально, хейтеры не смогли сдержать эмоций и обрушились на Волочкову с критикой.

Как так можно? У тебя дочь взрослая, а ты такие фото выкладываешь!

Как ни напрягала свою фантазию, не смогла представить, что бы Майя Плисецкая показывала свое нижнее белье всему миру.

Докатилась, что трусы новые надо показывать.

Что должно быть в голове у взрослой женщины, чтобы выкладывать эти фото. Как будто не балерина, а танцовщица go-go.

Совесть, добропорядочность и скромность. Вы не знакомы с таким словом, Анастасия?
 
 
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