Полину Шарендо-Панасюк, которую в соцсетях называют белорусской Жанной д’Арк, признали политзаключенной

Источник материала: Салiдарнасць

Активистку из Бреста приговорили к двум годам колонии за «применение насилия в отношении органов внутренних дел и их оскорбление», а также за «оскорбление президента».





Полина Шарендо-Панасюк. Фото: Courtesy Photo

Представители правозащитного сообщества Беларуси считают преследование и лишение свободы Полины Шарендо-Панасюк политически мотивированным, связанным с мирной реализацией выражения мнения.

«Крэсла, на якім вы седзіце, і тое праўдзівейшае за вас»

Правозащитники требуют от властей Беларуси пересмотра принятых в отношении Полины Шарендо-Панасюк мер и судебных решений при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство и устранении факторов, повлиявших на приговор, а также ее освобождения с применением других мер, обеспечивающих явку в суд.

Правозащитное сообщество требует немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

Заявление подписали правозащитный центр «Весна», «Правовая инициатива», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр, Белорусский Хельсинкский комитет, «Инициатива FORB», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский ПЕН-центр.

Полина Шарендо-Панасюк на суде: «Захвачена в плен 3 января»

Диалог между судьей Евгением Бреганом и обвиняемой Полиной Шарендо-Панасюк в начале заседания 7 июня публиковало Радыё Свабода . В соцсетях активистку из Бреста называют белорусской Жанной д’Арк.

Приводим диалог судьи и обвиняемой.

– Обвиняемая, встаньте, пожалуйста.

– Я перед бандитами не встаю.

– На судебном заседании вы должны давать показания стоя, это вам понятно? За нарушение порядка вы можете быть удалены из зала. Под стражей с какого числа находитесь?

– Захвачена в плен 3 января.

– Копию постановления прокурора о передаче уголовного дела для направления в суд получали?

– Знаете, я вашими бандитскими бумагами не особенно интересуюсь. Все эти бумаги будут переданы международному трибуналу после свержения «лукашизма».

– Вам понятны ваши права и обязанности?

– Я вас не считаю судьей.

– Поясняю вам, что вы можете заявить отвод судье.

– Вы не судья.

– Не доверяете рассматривать уголовное дело?

– В Беларуси возможно только одно уголовное дело – по факту захвата власти.

– Вы заявляете отвод? Встаньте!

– Я встаю только потому, что ко мне было применено насилие. Его применили в СИЗО, превращенном в личную тюрьму Лукашенко. Насилие применяется по отношению практически ко всем политзаключенным.

– Я вас спрашиваю о другом.

– Вы не суд. Можете называться сталинской тройкой, полевой жандармерией, но вы не легитимный суд. И больше меня не спрашивайте.

– Это значит, лично мне вы заявляете отвод? В связи с чем?

– Я заявляю отвод всей системе и вам как представителю системы.

После этого судья вышел в комнату для совещаний, после чего вернулся и признал отвод себе немотивированным.

Прокурор зачитал обвинение, после чего судья спросил у Полины Шарендо-Панасюк, понятно ли оно ей.

– Это политическое преследование. Я не могу быть виновной или невиновной.

– Значит, виновной вы себя не признаете, я правильно вас понял?

– А вы себя признаете виновным?

– Вопросы суду не задают.

– Вы участвуете в политических репрессиях.

– Вопрос снимается.

– Нет, вопрос не снимается, – громко говорит Полина. – Вопрос фальсификации выборов еще не закрыт. Он будет закрыт тогда, когда Лукашенко будет отстранен от власти и над всеми, кто участвует в этих дурных процессах, издевается над людьми, отдает преступные приказы, пройдут настоящие суды. Вот тогда этот вопрос будет закрыт. Этот судебный процесс имеет значение хотя бы потому, что нам известны все имена и фамилии этих людей, и потом никто не скажет, что они не участвовали, что они ни при чем.

Обращаясь к силовикам, сидевшим в первом ряду, активистка сказала: «Называйте ваши имена и звания, и вы все понесете ответственность. Вы сами еще не понимаете, во что вы вляпались. Это клеймо останется с вами на всю жизнь».