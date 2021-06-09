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Посмотрите на старинную виллу - место встречи Байдена и Путина
Источник материала: Партизан
Вилла XVIII века располагается на левом берегу Женевского озера. Полиция уже закрыла доступ посетителям в близлежащие парки.
Встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина пройдет в Женеве на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро. Встреча состоится 16 июня во время европейского турне главы Белого дома, пишет Reuters.
Классическая вилла расположена в парке вдоль левого берега Женевского озера. Из парка, усеянного секвойями, кустами роз и старинными фонтанами, открывается потрясающий вид на озеро и парусные лодки, отмечает издание.
Армия и полиция страны уже закрыли два парка, окружающих виллу Ла-Гранж, и установили колючую проволоку.
Ожидается, что Владимир Путин и Джо Байден прибудут на виллу на вертолете.
Этот дом передал в дар городу в 1917 году Вильям Фавр. Женева уже не первый раз станет местом встречи лидеров США и России.
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Вилла XVIII века располагается на левом берегу Женевского озера. Полиция уже закрыла доступ посетителям в близлежащие парки.
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