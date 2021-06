Амбасада ЗША будзе зноў выдаваць візы. Але толькі паўтара месяца

Источник материала: Свабода

Гаворка ідзе пра студэнцкія візы, працоўныя візы на падставе ўхваленай пэтыцыі, а таксама гасьцявыя візы для паездак у экстраных выпадках, зьвязаных з хваробай або сьмерцю сваякоў.

Абмежаваная колькасьць месцаў будзе адкрыта з 16 чэрвеня па 1 жніўня. Каб зарэзэрваваць час на падачу дакумэнтаў і сумоўе, варта зьвязацца з пасольствам па адрасе ConsularMinsk@state.gov.

