Обзор чрезвычайных происшествий

Источник материала: БT

Пожар в столице ликвидирован

Брошенный окурок мог стать причиной крупного пожара в столице. Сегодня утром загорелась квартире в высотке на улице Наполеона Орды. Видео ЧП снимали многие очевидцы и выкладывали в соцсетях. Из апартаментов на 14 этаже бойцами МЧС спасены два человека, еще пятеро - c вышележащих этажей. Выяснилось, что загорелись вещи на балконе трехкомнатной квартиры. Из помещения с помощью кислородных масок выели хозяина и его супругу (оба глухонемые). При этом сильный дым создавал угрозу жизни жильцам квартир даже на 19-м этаже. Бойцы МЧС спасли пенсионерку и ее внуков 8 и 6 лет, а также женщину и ее ребенка-инвалида. Обошлось без пострадавших. Точные причины возгорания выясняются.





Спасение ребенка в Барановичах

Похожая история произошла накануне в Барановичах. Накануне днем загорелись вещи на балконе квартиры на пятом уровне многоэтажки по улице Коммунистической. Как выяснилось, трое детей остались дома одни, самому младшему 5 лет. Отец семейства был на работе, мама отлучилась в поликлинику. Что именно произошло, сейчас выясняют специалисты. Когда появился дым, младшие детки побежали к соседям, рассказали о ЧП и попросили помощь для своей 10-летней сестры, которая страдает ДЦП. Мужчина спас ребенка и оставил всех детей у себя дома до приезда спасателей. С возгоранием бойцы МЧС справились в считанные минуты. Как выяснилось после осмотра врачами, малыши не пострадали. Что стало причиной ЧП, устанавливается.





Помощь спасателей понадобилась людям, попавшим в ДТП в Минском районе

Накануне на горячую линию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Кирши. Там произошло лобовое столкновение Toyota Corolla и грузовика Iveco. Водитель фуры не пострадал. Мужчина и его пассажир-женщина оказались заблокированными в искореженном салоне авто. До прибытия МЧС местные жители хотели оказать помощь своими силами, однако их попытки оказались безрезультатными. При помощи гидравлического инструмента специалисты отжали правую переднюю дверь, через которую смогли достать обоих пострадавших. Их передали для осмотра медикам. Даму забрали в больницу с переломами.





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