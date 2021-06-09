Жительница Гродно лишилась почти 4 тысяч рублей

Источник материала: БT

Попала на фишинговый сайт интернет-банкинга и лишилась почти 4 тысяч рублей. Жительница Гродно обратилась в милицию и рассказала, что с ее карт-счета похищены деньги. Выяснилось, что она через поисковик по невнимательности перешла на копию оригинального сайта интернет-банкинга. Такую копию для получения конфиденциальной информации создают аферисты. Прием называется фишингом. Потерпевшая ввела логин и пароль от своего аккаунта, а также код-подтверждение, пришедший на ее номер телефона. В итоге мошенники получили доступ к аккаунту и со счета сняли 3 тысячи 900 рублей. Правоохранители снова напомнили, что при оплате услуг через интернет-банкинг необходимо внимательно просматривать и перепроверять в поисковой строке оригинальность адреса сайта. Отличие может быть всего в одной букве либо домене.





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