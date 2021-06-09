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На пепелище в Минском районе были обнаружены двое погибших

09.06.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах пожара - на пепелище были обнаружены тела двоих мужчин. По информации следствия, сообщение о возгорании поступило ночью - горел деревянный дом в деревне Углы. При ликвидации пожара обнаружены тела хозяина жилища и его знакомого. Одному из них 59 лет, второму - 29. Известно, что погибшие не работали, злоупотребляли спиртным. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, использовалась передвижная криминалистическая лаборатория. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Назначены необходимые экспертизы: судебно-медицинская, генотипическая, комплексная пожарно-техническая. Правоохранители опрашивают родственников и соседей.


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Следственный комитет разбирается в обстоятельствах пожара - на пепелище были обнаружены тела двоих мужчин. По информации следствия, сообщение о возгорании...
 
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