Дайджест дорожных происшествий

Источник материала: БT

56-летний водитель MAN не справился с управлением

Не справился с управлением, в результате чего перевернулся прицеп с лесом, бревна заняли все обочину минской кольцевой в районе 1-го километра. Пробка и все вытекающие последствия в час пик. Происшествие случилось накануне вечером. По информации ГАИ, 56-летний водитель MAN ехал по внешнему кольцу МКАД. Что произошло в пути, сказать сложно, но бревна выпали на проезжую часть и за ее пределы. В ДТП никто не пострадал.





В Бресте пьяная женщина попала в двойную аварию

Медосвидетельствование показало 2,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. По информации ГАИ, 55-летняя водитель за рулем "фольксвагена" на улице Каштановой врезалась во встречную машину и попыталась скрыться. Однако далеко уехать не смогла, ибо не справилась с управлением, протаранила бетонный забор и въехала во двор частного дома.

В январе женщину лишили водительского удостоверения за пьяное вождение. На этот раз в отношении нее составлено пять административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





В Гродно перевернулся внедорожник

Машину не пропустил грузовик. 74-летний водитель автомобиля DAF с полуприцепом при перестроении из левой полосы в правую не предоставил преимущества автомобилю Кіа. Водитель внедорожника видела, что приближается фура и увеличила скорость, чтобы избежать касания, однако произошел удар и ее машина перевернулась. Женщина была пристегнута ремнем безопасности, поэтому травм не получила.





В Мозыре водитель легковушки сбил велосипедиста

По предварительной информации, утром накануне 33-летний водитель "пежо", выезжая на проезжую часть со двора, наехал на парня на велосипедисте. Тот двигался по тротуару по ходу движения авто. В результате ДТП велосипедист с травмами попал в травматологическое отделение.





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