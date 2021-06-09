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В Молодечненском районе задержаны трое парней за незаконный оборот наркотиков

09.06.2021 20:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Двое приятелей, им по 21-му году, купили в интернете отраву, забрали закладку в лесу и возвращались домой на маршрутке. Товарищей взяли в деревне Красное. Один из них местный житель, а второй - родом из Вилейки. У последнего оперативники нашли два свертка с альфа-ПВП общим весом 3 грамма. Дурман молодой человек прятал в носках. Сейчас оба юноши стали фигурантами уголовного дела по наркостатье. За их плечами уже есть судимости за кражи, угон и хулиганство. Несколькими днями ранее был задержан любитель кайфа постарше. 

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Двое приятелей, им по 21-му году, купили в интернете отраву, забрали закладку в лесу и возвращались домой на маршрутке. Товарищей взяли в деревне Красное. Один из них...
 
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