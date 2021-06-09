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Признано существование пятого океана на Земле

09.06.2021 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальное географическое общество США признало существование пятого океана на Земле, называемого Южным. Начиная с 8 июня 2021 года организация начнет отмечать его на картах. Об этом сообщается на сайте National Geographic.

Хотя ученые давно использовали термин Южный океан для обозначения морей, окружающих Антарктиду, до сих пор не существовало международного соглашения, обозначающего границы пятого океана. Специалисты обсуждали, обладают ли воды Антарктики уникальными характеристиками, позволяющими дать им свое название, или все же их правильнее отнести к южным областям Индийского, Атлантического и Тихого океанов.


Теперь же термин Южный океан относится к водам, окружающим Антарктиду и простирающимся до 60 градусов южной широты за исключением Пролива Дрейка и моря Скоша, относящегося к южной части Атлантического океана. В отличие от четырех других океанов границы Южного океана определяются не материками, а Антарктическим циркумполярным течением (также известным как течение Западных Ветров), которое идет с запада на восток вокруг Антарктиды. Вода внутри течения холоднее и чуть менее соленая, чем воды, расположенные к северу от 60 градусов южной широты.

Течение Западных Ветров переносит больше воды, чем любое другое океанское течение, втягивая в себя воду трех соседних океанов, управляет глобальной циркуляционной системой и способствует накоплению углерода в глубинах океана. Кроме того, оно сохраняет экологическую обособленность антарктических вод, где обитают тысячи уникальных видов живых организмов, пишет Лента.ру

Международная гидрографическая организация признала Южный океан в своих руководящих принципах 1937 года, но отменила это определение в 1953 году, сославшись на разногласия. Однако Совет США по географическим названиям использует это название с 1999 года, а в феврале этого года Национальное управление океанических и атмосферных исследований официально признало Южный океан отдельным регионом.
 
 
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Национальное географическое общество США признало существование пятого океана на Земле, называемого Южным. Начиная с 8 июня 2021 года организация начнет отмечать...
 
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