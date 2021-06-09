Что известно о личности мужчины, ударившего Макрона - читал Гитлера, любитель военных симуляторов

Президент 8 июня посетил регион, чтобы встретиться с сотрудниками предприятий общественного питания, после чего он вышел к французам, ожидавшим его на улице.





Макрон подошел к толпе, которая стояла за ограждением, он подал руку одному из мужчин. Однако после этого мужчина ударил Макрона по лицу.









Фото: kremlin.ru





В происходящее вмешалась президентская охрана. После инцидента Макрон призвал не преувеличивать ситуацию с пощечиной.

телеканал BFMTV со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Мужчина, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона на публичном мероприятии, заявил, что не планировал этого делать, – сообщил 9 июнясо ссылкой на источники, близкие к расследованию.





Сообщается, что напавшего на президента зовут Дэмиан Тарел, ему 28 лет.

Во время обыска в доме задержанного были обнаружены копия книги Адольфа Гитлера, оружие, флаг СССР, военные симуляторы.



