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Что известно о личности мужчины, ударившего Макрона - читал Гитлера, любитель военных симуляторов
Источник материала: Партизан
Неприятный инцидент произошел во время поездки Макрона в департамент Дром.
Президент 8 июня посетил регион, чтобы встретиться с сотрудниками предприятий общественного питания, после чего он вышел к французам, ожидавшим его на улице.
Макрон подошел к толпе, которая стояла за ограждением, он подал руку одному из мужчин. Однако после этого мужчина ударил Макрона по лицу.
Фото: kremlin.ru
В происходящее вмешалась президентская охрана. После инцидента Макрон призвал не преувеличивать ситуацию с пощечиной.
Мужчина, ударивший президента Франции Эммануэля Макрона на публичном мероприятии, заявил, что не планировал этого делать, – сообщил 9 июня
Сообщается, что напавшего на президента зовут Дэмиан Тарел, ему 28 лет.
Во время обыска в доме задержанного были обнаружены копия книги Адольфа Гитлера, оружие, флаг СССР, военные симуляторы.
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Неприятный инцидент произошел во время поездки Макрона в департамент Дром.
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