ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фельдшера из Лиды, которого ранее судили за встречу с Тихановским, приговорили к трем годам тюрьмы

09.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В суде Лидского района 9 июня огласили приговор бывшему фельдшеру скорой помощи и продавцу в «5 элементе» Олегу Кравцову.

Его обвиняли в активных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения, сообщает правозащитный центр «Весна».

Судья Максим Филатов посчитал вину мужчины доказанной и приговорил к трем годам лишения свободы.

В рамках уголовного дела Кравцова задержали 4 ноября прямо на месте работы в «5 элементе» за то, что он якобы обкручивал проволокой рельсы на железной дороге, чтобы заблокировать движение поездов.

До этого его задерживали 8 мая 2020 года прямо в здании суда, куда он пришел поддержать своего коллегу Павла Палейчика. Тогда оба медика были осуждены к административному аресту на 7 суток якобы за участие в несанкционированном мероприятии – встрече с Сергеем Тихановским.

Это были одни из первых задержаний в начале президентской кампании 2020 года. Тогда солидарные белорусы за несколько дней собрали для фельдшеров из Лиды 20 тысяч рублей.

Поддержать Олега Александровича Кравцова можно по адресу: тюрьма №1, 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Кравцов был задержан за то, что он якобы обкручивал проволокой рельсы на железной дороге.
 
Новости дня
Новости разные
 
Полину Шарендо-Панасюк признали политзаключенной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by