Фельдшера из Лиды, которого ранее судили за встречу с Тихановским, приговорили к трем годам тюрьмы

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В суде Лидского района 9 июня огласили приговор бывшему фельдшеру скорой помощи и продавцу в «5 элементе» Олегу Кравцову.

Его обвиняли в активных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения, сообщает правозащитный центр «Весна».

Судья Максим Филатов посчитал вину мужчины доказанной и приговорил к трем годам лишения свободы.

В рамках уголовного дела Кравцова задержали 4 ноября прямо на месте работы в «5 элементе» за то, что он якобы обкручивал проволокой рельсы на железной дороге, чтобы заблокировать движение поездов.

До этого его задерживали 8 мая 2020 года прямо в здании суда, куда он пришел поддержать своего коллегу Павла Палейчика. Тогда оба медика были осуждены к административному аресту на 7 суток якобы за участие в несанкционированном мероприятии – встрече с Сергеем Тихановским.

Это были одни из первых задержаний в начале президентской кампании 2020 года. Тогда солидарные белорусы за несколько дней собрали для фельдшеров из Лиды 20 тысяч рублей .

Поддержать Олега Александровича Кравцова можно по адресу: тюрьма №1, 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1.