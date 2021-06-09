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Фельдшера из Лиды, которого ранее судили за встречу с Тихановским, приговорили к трем годам тюрьмы
09.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В суде Лидского района 9 июня огласили приговор бывшему фельдшеру скорой помощи и продавцу в «5 элементе» Олегу Кравцову.
Его обвиняли в активных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и умышленном приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения,
Судья Максим Филатов посчитал вину мужчины доказанной и приговорил к трем годам лишения свободы.
В рамках уголовного дела Кравцова задержали 4 ноября прямо на месте работы в «5 элементе» за то, что он якобы обкручивал проволокой рельсы на железной дороге, чтобы заблокировать движение поездов.
До этого его задерживали 8 мая 2020 года прямо в здании суда, куда он пришел поддержать своего коллегу Павла Палейчика. Тогда оба медика были осуждены к административному аресту на 7 суток якобы за участие в несанкционированном мероприятии – встрече с Сергеем Тихановским.
Это были одни из первых задержаний в начале президентской кампании 2020 года. Тогда солидарные белорусы за несколько дней
Поддержать Олега Александровича Кравцова можно по адресу: тюрьма №1, 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1.
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Олег Кравцов был задержан за то, что он якобы обкручивал проволокой рельсы на железной дороге.
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