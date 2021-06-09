Экономист: Большое число переходов от диктатуры к демократии были связаны с ошибками, которые делают диктаторы

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Сергей Гуриев — о примерах истории и о том, как долго Москва будет финансово поддерживать Лукашенко.





Скриншот онлайн-дискуссии в рамках Reshape

Ради сохранения статуса-кво в России Москва, скорее всего, продолжит финансово поддерживать Александр Лукашенко, однако перемены могут произойти «из-за ошибок режима». Такое мнение высказал экономист, профессор экономики Парижского института политических наук (Sciences Po) Сергей Гуриев во время дискуссии в рамках Reshape «Цэнтра новых ідэй», пишет TUT.BY .

«Недемократические режимы совершают много ошибок»

Защита прав и свобод человека не является внутренним делом стран, эту черту мир перешел в 1945 году, когда все страны подписали Всемирную декларацию прав человека, говорит Сергей Гуриев.

— С тех пор преследование политических оппонентов не считается внутренним делом страны даже, если Лукашенко или Путин говорят об обратном, — говорит экономист.

Тем не менее у западных политиков, когда они оценивают, как могут повлиять на кризис в стране, наподобие Беларуси, в приоритете остается вопрос интересов своих граждан, для которых важна их собственная безопасность.

От этого во многом зависит реакция мирового сообщества на то, что происходит в Беларуси. В то же время история имеет немало примеров, когда переход стран к демократии был связан с ошибками диктаторов, говорит эксперт.

— Надо понимать, что недемократические режимы совершают много ошибок. И это нормально, потому что у диктатора не хватает обратной связи: нет свободы СМИ, нет гражданского общества, его подчиненные занимаются приписками. Большое число переходов от диктатуры к демократии были связаны с ошибками, которые делают диктаторы.

Москва продолжит поддерживать Лукашенко финансово

Кремль может поддерживать Александра Лукашенко, чтобы не позволить соседней стране сменить власть так, как того хотят сторонники демократических перемен в Беларуси, считает Сергей Гуриев. Для этого Москва могла бы изыскивать и выделять Минску и по 5 млрд долларов в год. Вопрос в том, сколько такая поддержка может продлиться.

— Смена режима при помощи победы на выборах и уличных протестов для того, чтобы ее защитить, Путину не нравится. Именно поэтому Путин так много сделал для создания проблем Украине после первого и второго Майдана. Ему не нравится происходящее в Беларуси из-за того, какой месседж смена власти шлет российскому гражданскому обществу и оппозиции.

Экономическое развитие страны будет зависеть от частного сектора

Финансовая помощь, которую международные организации готовы предоставить демократической Беларуси, станет существенной поддержкой для экономики страны, указывает эксперт.

— Украина в 2014-2015 годах была в катастрофической ситуации: два года подряд ВВП падал на 10% в год, долг, казалось, невозможно было выплатить. Но Украина провела переговоры с кредиторами, реструктурировала долг.

Страна перешла от фиксированной ставки к выплатам, пропорциональным экономическому росту, и пока она находилась в тяжелой экономической ситуации, то не должна была платить проценты по части своего долга.

Такие инструменты можно использовать и в случае Беларуси, тогда можно представить себе ситуацию, когда существенная часть долга не является бременем до тех пор, пока экономика не переходит к устойчивому росту.

Тем не менее вопрос роста экономики и, соответственно, уровня жизни будет зависеть от внутренних условий, инвестиций, темпов появления нового бизнеса и стимулов для экономического роста, основанного на частном секторе.

— Конечно, государству важно, чтобы в Беларуси были хорошие образование и здравоохранение, инвестиции в инфраструктуру. Но главный экономический рост, который обеспечит и рост доходов, будет обусловлен белорусскими и зарубежными частными инвестициями, — считает Сергей Гуриев.