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Скажите какой год – такой и символ? В Беларуси определили символ Года народного единства. Смотрите, как он выглядит

09.06.2021 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Миниформ подвел итоги специального конкурса.

В состав жюри вошли  художники и дизайнеры. 
 
На конкурс было подано 104 заявки, представлено 174 работы и авторские концепции. Каждая из них – оригинальна и интересна.
Лучшей из них была признана работа «Мы» Виталия Ортюха – дизайнера, автора талисмана проходившего в Минске Чемпионата мира по хоккею 2014 года, пишет .
 
Представленный на конкурс логотип выполнен с использованием элементов белорусского орнамента и оттенка василька – одного из символов нашей страны. 

Слоган работы: «Каждый из нас – часть единого целого, одного большого «МЫ» – белорусского народа», сообщили в ведомстве.
 
Фото: reform.by.
 
Теги: Минск
 
 
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