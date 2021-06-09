|
Скажите какой год – такой и символ? В Беларуси определили символ Года народного единства. Смотрите, как он выглядит
Источник материала: Партизан
В состав жюри вошли художники и дизайнеры.
На конкурс было подано 104 заявки, представлено 174 работы и авторские концепции. Каждая из них – оригинальна и интересна.
Лучшей из них была признана работа «Мы» Виталия Ортюха – дизайнера, автора талисмана проходившего в Минске Чемпионата мира по хоккею 2014 года, пишет .
Представленный на конкурс логотип выполнен с использованием элементов белорусского орнамента и оттенка василька – одного из символов нашей страны.
Слоган работы: «Каждый из нас – часть единого целого, одного большого «МЫ» – белорусского народа», сообщили в ведомстве.
Фото: reform.by.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скажите какой год – такой и символ? В Беларуси определили символ Года народного единства. Смотрите, как он выглядит
Миниформ подвел итоги специального конкурса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)