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Собственник сети Green Геннадий Кирейков вышел на свободу
Источник материала: Навiны
Соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе.
Бизнесмена задержали в феврале после слов Лукашенко о том, что «компанию мы вырезаем», передает
По слухам, причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах.
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Соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе.
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