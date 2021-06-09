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Собственник сети Green Геннадий Кирейков вышел на свободу

09.06.2021 21:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе.

Собственник сети Green Геннадий Кирейков вышел на свободу

Бизнесмена задержали в феврале после слов Лукашенко о том, что «компанию мы вырезаем», передает «Наша нива».

По слухам, причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах.

 
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Соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе.
 
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