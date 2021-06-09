Собственник сети Green Геннадий Кирейков вышел на свободу

Соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе.





Бизнесмена задержали в феврале после слов Лукашенко о том, что «компанию мы вырезаем», передает «Наша нива» .

По слухам, причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах.