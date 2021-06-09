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Окленд, Осаку и Аделаиду назвали лучшими городами по качеству жизни
Источник материала: Навiны
Лидером рейтинга Economist Intelligence Unit самых комфортных городов мира стал новозеландский Окленд.
Об этом свидетельстует глобальный рейтинг Economist Intelligence Unit британского журнала
Специалисты оценили и сравнили уровень качества жизни в городах, учитывая несколько показателей: стабильность развития, культуру, экологию, здравоохранение, образование и инфраструктуру.
В топ-10 лучших в мире городов для жизни вошли:
Как подчеркнули авторы рейтинга, Окленд поднялся на первое место, поскольку власти успешно сдерживали распространение COVID-19, позволяя городу оставаться открытым.
Европейские и канадские мегаполисы ухудшили позиции из-за последствий жестких ограничений. Так, прошлогодний лидер Вена оказалась за пределами десятки победителей.
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Лидером рейтинга Economist Intelligence Unit самых комфортных городов мира стал новозеландский Окленд.
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