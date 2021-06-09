Окленд, Осаку и Аделаиду назвали лучшими городами по качеству жизни

Лидером рейтинга Economist Intelligence Unit самых комфортных городов мира стал новозеландский Окленд.





Об этом свидетельстует глобальный рейтинг Economist Intelligence Unit британского журнала The Economist , в который вошли 140 городов.

Специалисты оценили и сравнили уровень качества жизни в городах, учитывая несколько показателей: стабильность развития, культуру, экологию, здравоохранение, образование и инфраструктуру.

В топ-10 лучших в мире городов для жизни вошли:

Окленд, Новая Зеландия

Осака, Япония

Аделаида, Австралия

Веллингтон, Новая Зеландия

Токио, Япония

Перт, Австралия

Цюрих, Швейцария

Женева, Швейцария

Мельбурн, Австралия

Брисбен, Австралия

Как подчеркнули авторы рейтинга, Окленд поднялся на первое место, поскольку власти успешно сдерживали распространение COVID-19, позволяя городу оставаться открытым.

Европейские и канадские мегаполисы ухудшили позиции из-за последствий жестких ограничений. Так, прошлогодний лидер Вена оказалась за пределами десятки победителей.