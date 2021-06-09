ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Окленд, Осаку и Аделаиду назвали лучшими городами по качеству жизни

09.06.2021 21:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Лидером рейтинга Economist Intelligence Unit самых комфортных городов мира стал новозеландский Окленд.

Окленд, Осаку и Аделаиду назвали лучшими городами по качеству жизни

Об этом свидетельстует глобальный рейтинг Economist Intelligence Unit британского журнала The Economist, в который вошли 140 городов.

Специалисты оценили и сравнили уровень качества жизни в городах, учитывая несколько показателей: стабильность развития, культуру, экологию, здравоохранение, образование и инфраструктуру.

В топ-10 лучших в мире городов для жизни вошли:

  • Окленд, Новая Зеландия
  • Осака, Япония
  • Аделаида, Австралия
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Токио, Япония
  • Перт, Австралия
  • Цюрих, Швейцария
  • Женева, Швейцария
  • Мельбурн, Австралия
  • Брисбен, Австралия

Как подчеркнули авторы рейтинга, Окленд поднялся на первое место, поскольку власти успешно сдерживали распространение COVID-19, позволяя городу оставаться открытым.

Европейские и канадские мегаполисы ухудшили позиции из-за последствий жестких ограничений. Так, прошлогодний лидер Вена оказалась за пределами десятки победителей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидером рейтинга Economist Intelligence Unit самых комфортных городов мира стал новозеландский Окленд.
 
Новости дня
Новости разные
 
Блогерка Вольга Такарчук абвясьціла галадоўку ў карцары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by