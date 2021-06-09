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Андрей Курейчик: Путин выставляет Лукашенко немного вперед - посмотрите на него, зачем он вам, давайте я лучше буду
Источник материала: Партизан
Белорусский драматург Андрей Курейчик считает, что вернуть Беларусь образца "до 2020 года" невозможно и, в принципе, не стоит, потому что она тогда уже достигла потолка развития. При этом, по его словам, то, что происходит сейчас "гораздо хуже чем то, что было до выборов".
Беларусь, "которую мы потеряли"
По словам Курейчика, на данный момент "чиновники не смогли сделать так, чтобы не было большого числа обиженных и пострадавших - десятки тысяч человек считают себя очень пострадавшими в этой ситуации (в послевыборный период протестов - Смартпресс)". Эксперт подчеркнул, что любая подобная вещь как попытка смены власти после 26 лет – это гигантская травма для общества, а "общественные обиды не уходят быстро, они наоборот, по чуть-чуть разрастаются".
При этом, Курейчик считает, что Беларусь образца "до 2020 года" достигла своего потолка. По его словам, это наглядно демонстрирует показатель ВВП на душу населения: "Отставание по ВВП на душу населения по сравнению с Литвой, Латвией и Россией все время росло. Мы, вроде, островок стабильности, есть все условия: дешевый газ, дешевая нефть, дешевые кредиты – все было, - а отставание по ВВП на душу населения росло. И по сравнению с Литвой и Польшей - уже в 2 раза. Тоже самое с зарплатами - мы уперлись в какой-то потолок".
В то же время он отметил, что с другой стороны то, что происходит сейчас: принятие законов, "которые ограничивает все на свете, которые делают невозможной гражданскую активность как таковую, которые делают практически невозможной нормальную работу независимых СМИ, работу политических партий и профсоюзов — это конечно гораздо хуже чем то, что было до выборов".
О протестах и победе властей
По мнению Курейчика, белорусские власти не победили протест, они просто заморозили конфликт. "Власть же не вернула популярность, она ее потеряла. Она же не вернула голоса, она их потеряла. Она не вернула рейтинг, она его потеряла еще больше. Это означает, что активную часть общества задавили, но это лишь активная часть, она всегда небольшая в любом обществе, что в американском, что в российском, что в белорусском", - пояснил эксперт.
Курейчик добавил, что непосредственно "активистская пена" будет продолжать по чуть-чуть проявляться, потому что все еще не удовлетворен запрос общества. "Ты руководитель, твои работники тобой недовольны, ты их побил. Они замолчали. Они что стали довольны тобой? Недовольны. То, что происходит сейчас — это не победа, это заморозка конфликта", - считает Курейчик.
При этом, он отметил, что президенту Беларуси Александру Лукашенко перестала доверять та основная масса, которая выбирала его в 1994 году.
Эксперт отмечает, что об отсутствии реальной силы у властей свидетельствуют несколько факторов, в частности, отмена местных выборов: "Власть понимает, что выиграть их невозможно. В этой электоральной картине выиграть выборы даже со всеми возможными фальсификациями просто невозможно". "Я подозреваю что будет проблема и с референдумом (по изменению Конституции – Смартпресс), его выиграть тоже невозможно", - добавил он.
По его мнению, единение белорусского общество в ближайшем будущем невозможно: "Часть сидит в тюрьмах, причем это известнейшие люди, у которых десятки тысяч последователей, которые считают, что это абсолютно несправедливо". И отношение к этим людям у власти такое, что их не существует, а они существуют. "Поэтому прежде всего для примирения общества надо всех выпускать. Это единственный шаг, который может сделать власть для организации общественного примирения", - подчеркнул Курейчик.
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