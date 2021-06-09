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Один из приоритетов внешней политики Беларуси остается сотрудничество со странами Азии

09.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Один из приоритетов внешней политики Беларуси остается сотрудничество со странами Азии

Сотрудничество со странами Азии было и остается одним из приоритетов внешней политики нашей страны. В Москве сегодня прошел белорусско-азиатский форум, где обсудили новые экономические возможности.

На форум пригласили сотрудников посольств тех государств, у которых нет своего диппредставительства в Минске. Встреча стала продолжением системной работы, которую Беларусь уже давно ведет на азиатском направлении. Индонезия, Йемен, Камбоджа, Малайзия, Шри-Ланка, Мьянма, Сингапур, Таиланд. Экспорт белорусских товаров в эти страны превысил два миллиарда долларов в год. И эксперты отмечают тенденцию к дальнейшему росту. Поставки готовой продукции и промышленная кооперация, экспортное финансирование совместных проектов, сотрудничество в сельском хозяйстве и сфере высоких технологий – все это сегодня Беларусь предлагает партнерам на азиатском рынке. Отмечается спрос на продукцию двойного назначения, а также на нашу электронику.

Говоря о развитии отношений с Азиатским регионом, на форуме отметили, Беларусь уже достигла стратегического партнерства с Китаем, поддерживает конструктивный диалог с Пакистаном, Индией и Вьетнамом. В то же время наша страна заинтересована и в расширении контактов с теми странами, посольства которых находятся не в Минске, а в Москве.

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудничество со странами Азии было и остается одним из приоритетов внешней политики нашей страны. В Москве сегодня прошел белорусско-азиатский форум, где...
 
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