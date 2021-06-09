Белагропромбанк выпустил новую карту «Драйв» и порадовал сюрпризами участников игры «Юбилейный урожай призов»

Источник материала: ОНТ

Белагропромбанк в сентябре отметит юбилей – 30 лет на рынке. Дата круглая, возраст зрелый, история интересная. Как и продукт, который финансовая структура может предложить своим клиентам. Обо всем самом важном и полезном для вас мы будем рассказывать в нашей еженедельной рубрике «30 лет с нами Белагропромбанк».





Где еще, как не в Белагропромбанке, встретишь столько радостных лиц и неподдельного счастья людей! Весь свой юбилейный год с сентября прошлого года по сентябрь этого банк дарит подарки своим клиентам. А впереди еще лето, чтобы порадовать себя неожиданными сюрпризами – невероятными призами и крупными денежными суммами. Ведь наступает игра «Юбилейный урожай призов».

Валентина Мойсеенко, вкладчик Белагропромбанка: «Я узнала из прямого эфира. Нельзя передать словами. Это такой шок – эмоции. Это такой адреналин. Летаешь по всей квартире».

Татьяна Романюк, вкладчик Белагропромбанка: «Я даже не поверила, думала, много однофамильцев. Засомневалась. Пока на второй день не позвонили ваши девочки».

Василий Костенок, вкладчик Белагропромбанк: «В банке, когда пришли переоформлять вклад объяснили, что есть такая игра, где деньги можно получить и машину выиграть. Ну, согласились, вот – результат!»

Алла Скуратович, вкладчик Белагропромбанка: «Уже более 10 лет являюсь клиентом Белагропромбанка. Сама уже онлайн-вклады открываю более 3 лет. И играла. И смотрела прямой эфир, там и узнала».

Инна Давиденко, вкладчик Белагропромбанка: «На работе у мужа сказали, что, может, твоя мама выиграла. Давыденко Инна Аркадьевна. Он звонит, посмотри, может ты. Я смотрю, что да. Звоню ему радостная, что мы выиграли».

Среди счастливчиков, кому улыбнулась удача, много тех, кто с Белагропромбанком уже не один, не два года, а несколько десятков лет. Наверняка, железное доверие банку и принесло невероятную удачу клиентам.

Анна Свистунова, операционный директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанк: «Оформляя вклад в Белагропромбанке, размещая денежные средства, клиенты получают не только гарантированный доход, но при этом и не просто шанс, а огромную возможность выиграть разнообразные призы – это квартиры, автомобили, денежные призы».

Белагропромбанк постоянно развивается и каждый год выводит на рынок новые услуги и карты.

Анна Свистунова, операционный директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанк: «Пару недель назад мы анонсировали очень интересный продукт – мини-карту "Драйв". Это карта для автолюбителей. Но по "Драйву" много всяких фишек и плюшек, думаю, что кто-нибудь даже захочет стать автолюбителем, когда будет держателем карточки "Драйв"».

Карта «Драйв» позволяет сократить расходы на эксплуатацию и содержание авто. Чем чаще вы ей оплачиваете покупки, тем больше бонусов вы получаете. Также карта предусматривает накопление баллов, которые вы сможете обменять на промокоды с полезными услугами для вашего автомобиля.

Анна Свистунова, операционный директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанк: «Что я могу сказать про карту. По ней предусмотрен повышенный мани-бэк. В категориях, которые будут интересны автолюбителям: заправочные автостанции, станции техобслуживания».

В свой юбилейный год Белагропромбанк еще не раз порадует своих клиентов. Следите за новостями банка на сайте и в социальных сетях.

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