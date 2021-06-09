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Белагропромбанк выпустил новую карту «Драйв» и порадовал сюрпризами участников игры «Юбилейный урожай призов»
Источник материала: ОНТ
Белагропромбанк в сентябре отметит юбилей – 30 лет на рынке. Дата круглая, возраст зрелый, история интересная. Как и продукт, который финансовая структура может предложить своим клиентам. Обо всем самом важном и полезном для вас мы будем рассказывать в нашей еженедельной рубрике «30 лет с нами Белагропромбанк».
Где еще, как не в Белагропромбанке, встретишь столько радостных лиц и неподдельного счастья людей! Весь свой юбилейный год с сентября прошлого года по сентябрь этого банк дарит подарки своим клиентам. А впереди еще лето, чтобы порадовать себя неожиданными сюрпризами – невероятными призами и крупными денежными суммами. Ведь наступает игра «Юбилейный урожай призов».
Среди счастливчиков, кому улыбнулась удача, много тех, кто с Белагропромбанком уже не один, не два года, а несколько десятков лет. Наверняка, железное доверие банку и принесло невероятную удачу клиентам.
Белагропромбанк постоянно развивается и каждый год выводит на рынок новые услуги и карты.
Карта «Драйв» позволяет сократить расходы на эксплуатацию и содержание авто. Чем чаще вы ей оплачиваете покупки, тем больше бонусов вы получаете. Также карта предусматривает накопление баллов, которые вы сможете обменять на промокоды с полезными услугами для вашего автомобиля.
В свой юбилейный год Белагропромбанк еще не раз порадует своих клиентов. Следите за новостями банка на сайте и в социальных сетях.
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Белагропромбанк выпустил новую карту «Драйв» и порадовал сюрпризами участников игры «Юбилейный урожай призов»
Белагропромбанк в сентябре отметит юбилей – 30 лет на рынке. Дата круглая, возраст зрелый, история интересная. Как и продукт, который финансовая структура может...
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