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При каких болезнях нельзя делать планку?

09.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

При каких болезнях нельзя делать планку?

Планка – эффективное, но далеко не безопасное упражнение, рассказал РИА «Новости» тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин.

Евгений Шувакин добавил, что выполнение планки может стать сложным для людей с избыточным весом. В таком случае упражнение можно упростить – его следует выполнять не на прямых ногах, а с упором на колени.

ФОТО: pixabay

 


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Планка – эффективное, но далеко не безопасное упражнение, рассказал РИА «Новости» тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин. Евгений Шувакин...
 
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