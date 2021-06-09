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При каких болезнях нельзя делать планку?
Источник материала: ОНТ
Планка – эффективное, но далеко не безопасное упражнение,
Евгений Шувакин добавил, что выполнение планки может стать сложным для людей с избыточным весом. В таком случае упражнение можно упростить – его следует выполнять не на прямых ногах, а с упором на колени.
ФОТО: pixabay
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Планка – эффективное, но далеко не безопасное упражнение, рассказал РИА «Новости» тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин. Евгений Шувакин...
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