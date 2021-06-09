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Торт «Зебра». Пошаговый рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

09.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Торт «Зебра». Пошаговый рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич

Каким десертом побаловать своих домочадцев? Если вы задаетесь этим вопросом, то рецепт торта «Зебра» для вас! Телеведущая Екатерина Тишкевич рассказывает, как приготовить лакомство. 

Для теста понадобится:
 яйца – 2 шт.;
сахар – 100 г;
сметана – 150-200 г;
масло сливочное – 1/2 пачки;
мука – 1 ст.;
сода – 1 ч. л. (погасить);
какао-порошок – 2-3 ст. л.

Для глазури понадобится:
сметана – 2 ст. л.;
сахар – 2 ст. л.;
масло сливочное – 30 г;
какао-порошок – 2 ст. л.

Как готовить?
1. В глубокой ёмкости взбить яйца с сахаром. Добавить масло сливочное, прогретое при комнатной температуре. Хорошенько перемешать.

2. Затем по очереди добавить сметану, муку, соду (погасить).


3. Разделить тесто на две части. Одна остаётся светлой, во вторую добавить какао.

4. В форму для выпечки вылить тесто, чередуя светлое с тёмным.

5. Выпекать бисквит в духовке при температуре 180° в течение 25-30 минут. Готовый бисквит достать из духовки, дать немного остыть.

6. Ингредиенты для глазури смешать в сотейнике. Постоянно помешивая, довести до кипения, но не кипятить. Немного отсудить.

7. Покрыть глазурью бисквит. Украсить орехами и сухофруктами.

 Приятного аппетита!

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Каким десертом побаловать своих домочадцев? Если вы задаетесь этим вопросом, то рецепт торта «Зебра» для вас! Телеведущая Екатерина Тишкевич рассказывает, как...
 
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