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Торт «Зебра». Пошаговый рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Каким десертом побаловать своих домочадцев? Если вы задаетесь этим вопросом, то рецепт торта «Зебра» для вас! Телеведущая Екатерина Тишкевич рассказывает, как приготовить лакомство.
Для теста понадобится:
4. В форму для выпечки вылить тесто, чередуя светлое с тёмным.
6. Ингредиенты для глазури смешать в сотейнике. Постоянно помешивая, довести до кипения, но не кипятить. Немного отсудить.
7. Покрыть глазурью бисквит. Украсить орехами и сухофруктами.
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Каким десертом побаловать своих домочадцев? Если вы задаетесь этим вопросом, то рецепт торта «Зебра» для вас! Телеведущая Екатерина Тишкевич рассказывает, как...
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