Скоро можно будет увидеть уникальную экспозицию о cлуцких поясах

Источник материала: ОНТ

Новую экспозицию cлуцких поясов создают в Слуцком музее. Спустя больше пяти лет посетителям представят один их самых известных шедевров белорусских мастеров. Средства на его приобретение собирали всем миром. Сегодня раритет покинул фондохранилище. На пару часов.

Все стороны лицевые – такое диво с меткой Sluck. Это надо увидеть! Специальная витрина с зеркалами почти готова. Только горизонтальное положение, чтобы не ломались золотые, серебряные и шёлковые нити. Сплелись в чудный узор между 1762 и 1780 годами.

Людмила Шкурская, главный хранитель фондов Слуцкого краеведческого музея: «Руками категорически брать запрещено. Предметы старые, и, конечно, смотреть, как они ведут себя, надо регулярно».

Больше двух метров – это роскошная длина. Полотно шириной 30 сантиметров. Цельный кунтушовый пояс – один из главных «хитов» коллекции. Редкие и не менее ценные также фрагменты пяти объектов национальной гордости. «Одели» в новые рамы.

А за окном Слуцк! Это будет самая интерьерная часть экспозиции. Воссоздадут атмосферу дома барона Шталя. Он в конце XVIII века возвел каменицу, в которой сегодня музей.

Стены зала декорированы тканью в стиле рококо. Винтажная мебель – из собственных запасов. Появятся две фигуры в исторических костюмах. Мужской манекен – подпояшут, а как же! Дополнят эпоху предметы декоративно-прикладного искусства XVIII-XIX веков.

Наталья Серик, директор Слуцкого краеведческого музея: «Относится к этому же периоду, и, кто знает, может быть, сделан на Слуцкой мануфактуре, мы, конечно, не могли не показать этот гобелен. Хотим выставить наши уникальные бокалы "Уречье-Налибоки"».

За стеклом разместят образцы изделий современной фабрики «Слуцкие пояса», памятные монеты. Под надёжной защитой. Витрины не трогать – зазвенят. В этом году городу на Случи, в который нити прошлого ведут белорусов, – 905 лет. Смотреть по сторонам.

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