ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Скоро можно будет увидеть уникальную экспозицию о cлуцких поясах

09.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Скоро можно будет увидеть уникальную экспозицию о cлуцких поясах

Новую экспозицию cлуцких поясов создают в Слуцком музее. Спустя больше пяти лет посетителям представят один их самых известных шедевров белорусских мастеров. Средства на его приобретение собирали всем миром. Сегодня раритет покинул фондохранилище. На пару часов. 

Все стороны лицевые – такое диво с меткой Sluck. Это надо увидеть! Специальная витрина с зеркалами почти готова. Только горизонтальное положение, чтобы не ломались золотые, серебряные и шёлковые нити. Сплелись в чудный узор между 1762 и 1780 годами.   

Людмила Шкурская, главный хранитель фондов Слуцкого краеведческого музея: «Руками категорически брать запрещено. Предметы старые, и, конечно, смотреть, как они ведут себя, надо регулярно».

Больше двух метров – это роскошная длина. Полотно шириной 30 сантиметров. Цельный кунтушовый пояс – один из главных «хитов» коллекции. Редкие и не менее ценные также фрагменты пяти объектов национальной гордости. «Одели» в новые рамы.  

А за окном Слуцк! Это будет самая интерьерная часть экспозиции. Воссоздадут атмосферу дома барона Шталя. Он в конце XVIII века возвел каменицу, в которой сегодня музей.

Стены зала декорированы тканью в стиле рококо. Винтажная мебель – из собственных запасов. Появятся две фигуры в исторических костюмах. Мужской манекен – подпояшут, а как же! Дополнят эпоху предметы декоративно-прикладного искусства XVIII-XIX веков.        

Наталья Серик, директор Слуцкого краеведческого музея: «Относится к этому же периоду, и, кто знает, может быть, сделан на Слуцкой мануфактуре, мы, конечно, не могли не показать этот гобелен. Хотим выставить наши уникальные бокалы "Уречье-Налибоки"».

За стеклом разместят образцы изделий современной фабрики «Слуцкие пояса», памятные монеты. Под надёжной защитой. Витрины не трогать – зазвенят. В этом году городу на Случи, в который нити прошлого ведут белорусов, – 905 лет. Смотреть по сторонам. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новую экспозицию cлуцких поясов создают в Слуцком музее. Спустя больше пяти лет посетителям представят один их самых известных шедевров белорусских мастеров....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы простымі словамі растлумачым, чаму абвінавачаньне беспадстаўнае». У судзе над Бабарыкам рыхтуюцца да спрэчак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by