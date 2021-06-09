В Беларуси выбрали символ Года народного единства

Источник материала: ОНТ

В стране выбрали символ Года народного единства – его объявил Президент. Цель – сплотить народ на основе идей суверенитета и независимости. К слову, с этого года в нашем календаре и новый праздник: День народного единства будем отмечать 17 сентября.

Победителем стала работа под названием «Мы» дизайнера Виталия Ортюха, он же автор талисмана чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске. В конкурсе участвовали более ста заявок. Жюри – известные художники и дизайнеры – выбирали логотип из 174 идей. Слоган работы-победителя: «Каждый из нас – часть единого целого, одного большого «МЫ» – белорусского народа». Логотип уже размещен на официальном сайте Года народного единства. Там же – все самые последние новости и события в стране.

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