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«Подлость невиданная»: Захарова раскритиковала призыв Тихановской к санкциям против Беларуси
Источник материала: ОНТ
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова
Ввести санкции Тихановская призвала во время своего выступления в Конгрессе США.
ФОТО: МИД России / Twitter
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