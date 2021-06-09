«Подлость невиданная»: Захарова раскритиковала призыв Тихановской к санкциям против Беларуси

Источник материала: ОНТ

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подвергла критике призыв бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской ввести санкции против главных белорусских предприятий.

Ввести санкции Тихановская призвала во время своего выступления в Конгрессе США.

ФОТО: МИД России / Twitter





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