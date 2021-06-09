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Дуда назвал поляков и белорусов гражданами одной Речи Посполитой. Эксперты считают, что это реваншистские устремления вернуть территорию Западной Беларуси

09.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дуда назвал поляков и белорусов гражданами одной Речи Посполитой. Эксперты считают, что это реваншистские устремления вернуть территорию Западной Беларуси

Польские политики в очередной раз попытались совместить несовместимое. И мастер-класс в этом деле продемонстрировал Анджей Дуда. Президент Польши в Подляшье возложил венок к памятнику жителей Залешанов. Белорусов по национальности в 1946 году зверски убили участники Армии Крайовой. Казнью руководил Ромуальд Райс по кличке «Бурый».

Вот только из самого Бурого, закрывая глаза на его карательные операции, сегодня в Польше пытаются сделать национальным героем и борцом за независимость. Более того, такие акции пытались провести и в Беларуси в молодежной среде. Что тогда вызвало дипломатический скандал. Тем самым Дуда, образно говоря, пытается сыграть на двух дудках одновременно. Также возмущение вызывает и его заявление, что белорусы и поляки – граждане одной Речи Посполитой. В этих словах, по оценке экспертов, отчетливо слышны реваншистские устремления вернуть территорию Западной Беларуси. Очевидно, это политические мечты. Ведь если где-то кто-то и решил заделаться панами, то на роль батраков стоит поискать себе кого-то другого. В Беларуси уроки истории хорошо усвоили.

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Польские политики в очередной раз попытались совместить несовместимое. И мастер-класс в этом деле продемонстрировал Анджей Дуда. Президент Польши в Подляшье...
 
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