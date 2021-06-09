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МВД опровергло фейк, что подследственных уговаривают писать прошение о помиловании

09.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД опровергло фейк, что подследственных уговаривают писать прошение о помиловании

В МВД Беларуси сообщили, что на деструктивных интернет-ресурсах появилась фейковая информация о пенитенциарной системе. 

Также в ведомстве добавили, что МВД взаимодействует с Белорусским обществом Красного Креста только в рамках ресоциализации осужденных. 

Пресс-служба Красного Креста также опровергла фейк. 

ФОТО: БЕЛТА



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В МВД Беларуси сообщили, что на деструктивных интернет-ресурсах появилась фейковая информация о пенитенциарной системе.  Также в ведомстве добавили, что МВД...
 
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