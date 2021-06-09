МВД опровергло фейк, что подследственных уговаривают писать прошение о помиловании

Источник материала: ОНТ

В МВД Беларуси сообщили , что на деструктивных интернет-ресурсах появилась фейковая информация о пенитенциарной системе.

Также в ведомстве добавили, что МВД взаимодействует с Белорусским обществом Красного Креста только в рамках ресоциализации осужденных.

Пресс-служба Красного Креста также опровергла фейк.

ФОТО: БЕЛТА









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