Цикады задержали вылет самолета президентского пула Джо Байдена

Источник материала: ОНТ

ЧП с самолетом, из-за чего Джо Байден вынужден был отправиться в европейское турне без сопровождения.

В двигатель лайнера, на борту которого должны были лететь журналисты из президентского пула, забились цикады. Главе государства тоже пришлось отмахиваться от них. Белый дом был вынужден искать другой самолет. Вылет задержался на семь часов. А дело в том, что США сейчас атаковали полчища семнадцатилетних цикад, которые раз в жизни выбираются для продолжения рода. Под землей они пересидели двух американских президентов – Обаму и Трампа. И явились на свет уже при Байдене.

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