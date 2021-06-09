Белорусы ждут авиаэкспертов из ИКАО, но они не едут. Разбираемся, почему. Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Как расследуется инцидент с вынужденной посадкой самолета в аэропорту Борисполь – информации в интернете подозрительно мало. Ни реакции Киева, ни возмущений Брюсселя – уж тем более речь не идет о запрете полетов над Украиной. При том, что украинская и белорусская ситуации идентичны, а вот реагирование на них красноречиво показывает двойные стандарты западной дипломатии.





А между тем, Беларусь ждет специалистов из ИКАО и готова предоставить ответы на все вопросы. Официально, у международной организации гражданской авиации есть на это месяц с момента инцидента. Но! Белорусская посадка самолета – это первый случай в истории международной авиации, когда санкции наступили раньше официальных выводов.

«Внимание! Выходит ИКАО». За последний месяц в мире появилось как минимум три случая с самолетами, где международная организация гражданской авиации имеет право развираться в причинах произошедшего. Самолеты вынуждено садились в Берлине, Борисполе и Минске по разным причинам. В целом получается очередь для выяснений. Очередь – это время. Поэтому поговорим сегодня о том, как работает ИКАО, и можно будет сделать вывод насколько решение организации должно влиять на режимы полетов для конкретной страны или авиакомпании. Меня зовут Катерина Круталевич. Я дополню тему.

Если по датам. Первый «кейс 23 мая случился» в Минске. Рейс «Афины-Вильнюс» сажают из-за угрозы бомбы на борту. Итак, Минск. Борт садится. Самолетам «Белавия» мгновенно закрывают воздушное пространство. А европейские политики, быстро среагировав, как по команде осуждают действия Беларуси. Через три дня такой же борт Ryanair, маршрут Дублин-Краков сажают в Берлине. Причина та же – угроза бомбы на борту. Пассажиров всю ночь тщательно досматривают. Последствий нет. Осуждений тоже. Последний случай накануне – рейс «Тбилиси-Киев» останавливается в украинском Борисполе. Угадайте причину? – бомба. Проверили – разошлись. Без выводов.

Что касается действий ИКАО, если посмотреть на протокол, который сама для себя определила организация (то есть в каких случаях они вмешиваются, а в каких нет), то там все неоднозначно. Во-первых, как попросили ИКАО разобраться, в отношении Минска. Одно дело выяснять причины, потому что кто-то пострадал, либо технически повредилось судно, (это тоже прописано в регламенте ИКАО)

И совсем другое дело сделать это, чтобы политически показать, что Евросоюз – не бумажный тигр. Эта фраза из заявления председателя Европейского парламента Давида Сассоли.

ИКАО сама по себе организация, которая политические мотивы брать на себя не может. Тем более, что белорусы готовы все предоставить все записи, звонки, бумаги и так далее. Другое дело сколько занимает расследование ИКАО. Когда к нему приступили? И почему небо закрыли до того, как это расследование хотя бы началось.

Возвращаясь к времени расследования ИКАО. Почему санкции начались до и «сколько это все будет стоить в том числе российской стороне», которая сейчас по словам специалистов МИДа удивлена недальновидностью европейских партнеров Новые тайм-слоты, расписание, меры безопасности – все не так просто

Формально, ровно месяц есть у ИКАО с момента инцидента, чтобы выдать промежуточные итоги. Но на практике это может быть вот так. ЧП с самолетом на Донбассе.

В 2014-м печально знаменитый малазийский Boeing, летевший по маршруту Амстердам- Куала-Лумпур потерпел крушение, 298 человек погибли. Право вести техническое расследование под эгидой ИКАО получила Голландия. Знаете, когда собрали все факты и начался суд по этому процессу – в этом году. Все это время, 7 лет, все «безопасно» летали над этой территорией.

Возникает логичный вопрос: сколько времени нужно будет ИКАО, чтобы оценить ситуацию в Минске? И насколько безопасны сегодня европейские выводы о безопасности? Простой вопрос: если бы был выбор: в одну и ту же точку назначения лететь через Беларусь или Украину? Вы бы что выбрали?

Еще один пример, уже конкретно с Ryanair. В 2020 м году их борт, который летел из Кракова в Дублин посадили в Лондоне. Причина – угроза взрыва на борту. Важная деталь: сесть Boeing помогали военные самолеты – два. И Ryanair, и офис компании, и команда на борту, тогда почему-то не испугались, как это было в Минске, а просто принесли пассажирам свои извинения

Нельзя сказать, что это «беда этого лета» – закрытое пространство над Европой. Неприятно – да. Но любой опытный туроператор, Вам скажет, что Египет и Турция – основные морские направления для белорусов. «Потеряна» Греция и Черногория – а вот остальная Европа – не авиа «вид отдыха».

Хуже, конечно, с экологией. Тоже ИКАО выставляет стандарты – выбросов углекислого газа от авиаперелетов. Только от одного европейского рейса в среднем это выброс в 17 тонн. 300 рейсов, которые больше не летят через Беларусь к сувои стандартным 17 тоннам у каждого, в сумме добавляют еще 250 тонн СO2 просто за счет того, что делают круг.

ИКАО это формально очень не поощряет, а вот на практике… И, конечно, выводы. По Минску они более, чем преждевременные и что-то менять никто не спешит.

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