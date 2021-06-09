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Новые правила обмена валют вводятся в Беларуси с 9 июня. Что меняется?

09.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Национальный банк Беларуси ввел с 9 июня новые правила обмена валют. Изменения отражены в «Инструкции о проведении валютных операций», которая утверждена постановлением от 31 мая 2021 г. № 147. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Документ регулирует работу касс и обменных пунктов при проведении операций с валютой. Так, во время передачи кассиру денежных средств клиент соглашается с условиями операции, которые отображаются на табло обменного пункта. В случае, если после передачи денег курс изменится, операцию проведут по тому курсу, который был установлен до изменений. 

Также согласно нововведениям, теперь юрлица могут самостоятельно проводить валютно-обменные операции в банках и на торгах биржи.

Еще одно изменение: юридические лица могут рассчитываться наличными рублями с другими юрлицами – нерезидентами Беларуси. Но, как уточняется, ограничения по сумме есть – до 100 базовых величин.

Банк не станет просить предоставить документы в следующих случаях:

- если резидент банка из Беларуси будет перечислять валюту на свой счет из иностранного банка;

- если платежи будут совершаться с помощью корпоративной банковской карточки по валютным договорам;

- если перевод будет осуществляться в пользу близкого родственника.

Нерезиденты страны могут не предоставлять документы при совершении валютно-обменных операций (кроме паспорта). 

Документ, которые содержит новые правила, не распространяется на валютно-обменные операции, где используются банковские карточки и инфокиоски.

ФОТО: БЕЛТА


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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Национальный банк Беларуси ввел с 9 июня новые правила обмена валют. Изменения отражены в «Инструкции о проведении валютных операций», которая утверждена...
 
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