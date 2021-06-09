Звонили в Viber и представлялись сотрудниками банка: в Беларуси задержали телефонных мошенников

Источник материала: ОНТ

Житель Дзержинского района лишился крупной суммы денег, попав на удочку мошенников, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Милиция задержала россиянина и троих белорусов. При обыске у них обнаружили свыше 100 тыс. долларов. Согласно оперативной информации, деньги получены преступным путем.

Возбуждено уголовное дело за хищение в крупном размере путем использования компьютерной техники.

ФОТО: pixabay





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