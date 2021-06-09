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Украинский депутат Евгений Шевченко рассказал, почему рискнул пострадать за Беларусь
Источник материала: ОНТ
Гостем программы «ОбъективНо» стал Евгений Шевченко из Украины. В студии ОНТ он уже был – как народный депутат и член партии «Слуга народа».
С конца мая он уже не состоит в партии. Его исключили за собственный взгляд на белорусско-украинские отношения и, в частности, после того, он встретился в Минске с Александром Лукашенко.
Евгений Шевченко рассказал о цели своего нынешнего визита в Беларусь и о том, почему исключение из партии его не расстроило.
Подробнее – в видеоинформации.
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Гостем программы «ОбъективНо» стал Евгений Шевченко из Украины. В студии ОНТ он уже был – как народный депутат и член партии «Слуга народа». С конца мая он уже не...
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