Украинский депутат Евгений Шевченко рассказал, почему рискнул пострадать за Беларусь

Источник материала: ОНТ

Гостем программы «ОбъективНо» стал Евгений Шевченко из Украины. В студии ОНТ он уже был – как народный депутат и член партии «Слуга народа».

С конца мая он уже не состоит в партии. Его исключили за собственный взгляд на белорусско-украинские отношения и, в частности, после того, он встретился в Минске с Александром Лукашенко.

Евгений Шевченко рассказал о цели своего нынешнего визита в Беларусь и о том, почему исключение из партии его не расстроило.

Подробнее – в видеоинформации.





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