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Украинский депутат Евгений Шевченко рассказал, почему рискнул пострадать за Беларусь

09.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украинский депутат Евгений Шевченко рассказал, почему рискнул пострадать за Беларусь

Гостем программы «ОбъективНо» стал Евгений Шевченко из Украины. В студии ОНТ он уже был – как народный депутат и член партии «Слуга народа». 

С конца мая он уже не состоит в партии. Его исключили за собственный взгляд на белорусско-украинские отношения и, в частности, после того, он встретился в Минске с Александром Лукашенко. 

Евгений Шевченко рассказал о цели своего нынешнего визита в Беларусь и о том, почему исключение из партии его не расстроило. 

Подробнее – в видеоинформации. 


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Теги: Минск
 
 
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Гостем программы «ОбъективНо» стал Евгений Шевченко из Украины. В студии ОНТ он уже был – как народный депутат и член партии «Слуга народа».  С конца мая он уже не...
 
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