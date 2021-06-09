Инцидент с самолетом Ryanair: почему международные эксперты по авиации не приехали в Минск?

Источник материала: ОНТ

Евросоюз принял беспрецедентное решение закрыть свое небо для белорусских самолетов. Интересы бизнеса и тем более пассажиров никого не волнуют: политика прежде всего.

В понедельник в Беларусь должны были приехать международные эксперты по приглашению нашей страны – расследовать обстоятельства инцидента с самолетом Ryanair. Но не приехали. Почему? И что делать белорусам в ситуации, связанной с запретами на полеты «Белавиа» над некоторыми странами? Об этом в программе «ОбъективНо» рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

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