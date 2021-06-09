|
Инцидент с самолетом Ryanair: почему международные эксперты по авиации не приехали в Минск?
Источник материала: ОНТ
Евросоюз принял беспрецедентное решение закрыть свое небо для белорусских самолетов. Интересы бизнеса и тем более пассажиров никого не волнуют: политика прежде всего.
В понедельник в Беларусь должны были приехать международные эксперты по приглашению нашей страны – расследовать обстоятельства инцидента с самолетом Ryanair. Но не приехали. Почему? И что делать белорусам в ситуации, связанной с запретами на полеты «Белавиа» над некоторыми странами? Об этом в программе «ОбъективНо» рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.
Подробнее – в видеоинформации.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз принял беспрецедентное решение закрыть свое небо для белорусских самолетов. Интересы бизнеса и тем более пассажиров никого не волнуют: политика прежде...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)