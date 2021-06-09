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На восстановление будславского костела собрали 280 тысяч долларов

10.06.2021 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На восстановление пострадавшего от пожара Мариинского костела в Будславе к вечеру 9 июня собрано 705 836 рублей или 279 518 долларов, свидетельствуют данные на приходском сайте.

На восстановление будславского костела собрали 280 тысяч долларов

Телеграм-канал «Восстановим Будслав вместе!», созданный в приходе для координации желающих помочь в ликвидации последствий происшествия, сообщает, что последние несколько дней над сводами костела монтировали временную кровлю. В ближайшее время будут проводиться работы по укреплению купола.

Пожар в национальном санктуарии произошел 11 мая. Обрушилась крыша храма, икону Матери Божьей Будславской, Святые Дары и другое имущество успели вынести.

Епископ Казимир Великоселец обратился к властям с просьбой о финансовой помощи, освобождении от налогов, попросил разрешения параллельно проводить исследования, проектирование и выполнять восстановительные работы.

Костел в Беларуси также ведет переговоры с различными конференциями католических епископов по всему миру и костельными благотворительными организациями, чтобы получить финансовую помощь на восстановление святыни.

 
 
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На восстановление пострадавшего от пожара Мариинского костела в Будславе к вечеру 9 июня собрано 705 836 рублей или 279 518 долларов, свидетельствуют данные на...
 
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