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Частное солнечное затмение можно увидеть в Беларуси 10 июня

10.06.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Фазы кольцеобразного солнечного затмения смогут увидеть белорусы в четверг, 10 июня. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» Минского планетария.

Там отмечают, что максимальную фазу люди смогут увидеть на крайнем Севере, Северном полюсе, а также в Канаде, Гренландии и на Дальнем Востоке.

В планетарии рассказали, что при частном затмении Луна проходит по диску Солнца не точно по его центру, поэтому скрывается только часть светила. Отсюда и название.

В Минске затмение можно будет наблюдать с 13 часов 7 минут, максимальная фаза наступит в 14 часов 8 минут 39 секунд, а закончится в 15 часов 9 мин. При максимальной фазе в Минске Луна покроет 12% площади солнечного диска.

Минский планетарий и Обсерватория подготовили под это событие специальную программу, подробнее о ней можно узнать на странице сообщества в соцсети. Также приглашают желающих на наблюдения Солнца в телескоп с 13:00 до 15:10 (при безоблачной погоде).

 
Теги: Минск
 
 
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Фазы кольцеобразного солнечного затмения смогут увидеть белорусы в четверг, 10 июня. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» Минского планетария.
 
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