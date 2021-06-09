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Собственник сети "Green" Геннадий Кирейков вышел на свободу

10.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщает «Наша Нива». Соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе.

Задержали Кирейкова в феврале после слов Лукашенко о том, что «компанию мы вырезаем». Причиной якобы стал отказ реализовывать продукцию «ябатек».

У Кирейкова при этом работало 4500 человек.


Геннадий Кирейков, фото Ольги Шукайло, Tut.by

По слухам, игравшим в бизнес - кругах, реальной причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах против беззакония.
 
 
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Об этом сообщает «Наша Нива». Соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе.
 
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