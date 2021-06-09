Задержали Кирейкова в феврале после слов Лукашенко о том, что «компанию мы вырезаем». Причиной якобы стал отказ реализовывать продукцию «ябатек».





У Кирейкова при этом работало 4500 человек.









Геннадий Кирейков, фото Ольги Шукайло, Tut.by





По слухам, игравшим в бизнес - кругах, реальной причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах против беззакония.



