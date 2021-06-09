|
Собственник сети "Green" Геннадий Кирейков вышел на свободу
Источник материала: Партизан
Об этом
Задержали Кирейкова в феврале после слов Лукашенко о том, что «компанию мы вырезаем». Причиной якобы стал отказ реализовывать продукцию «ябатек».
У Кирейкова при этом работало 4500 человек.
Геннадий Кирейков, фото Ольги Шукайло, Tut.by
По слухам, игравшим в бизнес - кругах, реальной причиной задержания Кирейкова и последующих санкций в отношении компании стала позиция отдельных менеджеров сети Green, принимавших активное участие в протестах против беззакония.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает «Наша Нива». Соучредитель фирмы «Рапа» Геннадий Кирейков (настоящая фамилия — Ким) находится на свободе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)