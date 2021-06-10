Источник материала: UDF





Почему в авторитарных режимах все плохо с экономикой

Лукашенко надеется удержаться

Как могут повлиять санкции

Россия пока будет поддерживать статус-кво

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: У России достаточно денег для поддержки Лукашенко Пока Владимир Путин готов поддерживать Лукашенко, и в российском бюджете эти деньги есть. Правда, обходиться поддержка белорусского режима будет для России все...

«Другое дело, что в это время Беларусь поддерживала Россия. Так, по оценкам Международного валютного фонда, поддержка России в разные годы составляла около 10% ВВП. Понятно, что нельзя сказать, что если бы не было этой поддержки, то белорусский ВВП сокращался бы. Но как мы видим, в последние 7-10 лет роста нет вообще. Мы наблюдаем стагнацию», - сказал он.По его словам, модель роста, которая была основана на дешевых энергоносителях из России, на кредитах из соседней страны, зашла в тупик. Поэтому неудивительно, что много избирателей проголосовало против нового срока Лукашенко.Гуриев заметил, что в целом в мире не так много недемократических режимов, которые бы демонстрировали экономический рост.Экономист пояснил: в этом нет ничего удивительного, потому что в недемократических режимах власть пытается сосредоточить не только политический, но и экономический ресурс в своих руках, ограничивает конкуренцию. А в случае с Беларусью, это еще и доминирование госпредприятий. А они могут работать для обеспечения занятости, но плохо работают для привлечения инвестиций и роста.«Уже давно никто не ожидает, что свои экономические обещания Лукашенко выполнит. Особенно с учетом того, что отношения с Россией напрягаются», - рассказал он.Эксперт напомнил, что Россия с 2019 года проводит налоговый маневр, который приведет к существенным потерям для белорусского бюджета.«Как видим, белорусскому режиму нужно все больше денег, поэтому он зашел в тупик», - сказал эксперт.Александр Лукашенко никуда не собирается уходить, он надеется, что ему каким-то образом удастся удержаться у власти, даже если это приведет к существенным экономическим потерям, считает Сергей Гуриев.Он привел в пример Венесуэлу, где авторитарный режим держится у власти с гораздо худшими результатами, чем белорусский режим.«В Венесуэле ВВП упал вдвое, 10% населения покинуло страну, а у тех, которые остались, серьезно сократилась масса тела от недоедания. Поэтому Лукашенко может посмотреть на Венесуэлу, Сирию, увидеть, что при помощи насилия можно удержаться у власти, даже если это будет сопровождаться серьезными потерями с точки зрения экономики», - сказал экономист.Поэтому, когда авторитарный режим сравнивает разные опции, то рост ВВП для него не первостепенен, первая цель у таких режимов – это удержание власти.Эксперт подчеркнул: это не белорусская особенность, а черта всех авторитарных режимов, особенно если диктатор знает, что ему некуда уходить.Гуриев указал на еще один важный фактор – Россию.«Мы видим, что Путин занял сторону Лукашенко. Это означает, видимо, что Путину нравится статус-кво, что Лукашенко должен каждый месяц приезжать к нему и просить денег. И такие деньги в российском бюджете есть. Важно понимать, что те деньги, которые для Беларуси кажутся большими, для российского бюджета абсолютно позволительны», – отметил эксперт.«Поэтому до тех пор, пока Россия будет считать, что ее этот статус устраивает, у России хватит ресурсов для того, чтобы помогать Беларуси. Другой вопрос, что это будет обходиться все дороже», - считает Сергей Гуриев.По мнению экономиста, вполне возможно, что люди, которые окружают Лукашенко, будут обеспокоены тем, что они попадают под санкции и теряют свои доходы.«Еще один важный фактор. Скорее всего, белорусская элита хранит деньги не в западных банках, а в ближневосточных банках. Если это так, то при желании правительство США может использовать экстерриториальность своих санкций для того, чтобы эти банки отказались иметь дело с белорусской элитой. Потому что ни один банк не хочет попасть под американские санкции. Поэтому дополнительные рычаги все еще есть», – сказал Гуриев.Однако, и у России достаточно денег чтобы поддерживать статус-кво.Экономист предположил, что ситуация может измениться и без применения санкций. Возможно, будет сокращаться поддержка Лукашенко среди силовиков по мере того, как всем будет понятно, что никакого роста доходов не предвидится.Поскольку Лукашенко перешел много красных линий, все ключи решения в отношении Лукашенко будут в России, а там много своих проблем, считает эксперт. Он обратил внимание, что там не растут доходы населения, и россияне возмущены тем, что их власти предпочитают геополитические приключения развитию экономики.«Но нужно понимать, что Путину не нужна смена власти в Беларуси путем протестов. Потому что с точки зрения российских властей это даст плохой пример российским гражданам, а ведь Путин также никуда не собирается уходить», – отметил экономист.«Поэтому Лукашенко продолжить ездить в Россию, а Путин будет ему пока помогать. Насколько долго продержится эта ситуация, я прогнозировать не могу», – заключил Сергей Гуриев.