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«Договорились совместно противостоять деструктивной деятельности Запада». РосСМИ о ситуации вокруг посадки самолета Ryanair

10.06.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Договорились совместно противостоять деструктивной деятельности Запада». РосСМИ о ситуации вокруг посадки самолета Ryanair
Фото: РИА Новости
Российские СМИ продолжают активно информировать о ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Эта тема оказалась очень удобной для закрепления в информационном поле самых популярных нарративов о неэффективности и слабости беларусcкой власти. Российские медиа, демонстрируя, с одной стороны, максимальную поддержку беларусcкой позиции по делу Ryanair, с другой стороны, подчеркивают несогласованность и противоречивость действий и заявлений беларусских чиновников. Акценты делаются и на неумении власти самостоятельно справиться с возникшим политическим кризисом и, несмотря на использование разных методов, в том числе силовых, взять ситуацию под контроль.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Последовательное наименование Республики Беларусь просто «республикой», но никак не государством или «страной» активно вводилось в российских СМИ начиная с конца 2020 года. К лету 2021 такой подход стал нормой.

При этом российские СМИ (независимо от собственника) подчёркнуто объединяют Беларусь и Россию в одно целое посредством введения тезисов об общих проблемах, совместной внешней угрозе (со стороны НАТО), схожих проблемах в коммуникации со странами ЕС и с США. Таким образом читателя подталкивают к восприятию Беларуси на уровне субъекта федерации — республики в составе государства Россия.

Обсуждая тему санкций СМИ РФ отдельно останавливаются на политизированности решений по авиасообщению. В этой связи в качестве примера приводят реакцию ИАТА и её обращение к европейскому регулятору с призывом отменить решение по запрету полётов в Беларусь.

Пострадавшей стороной в данном инциденте представляется компания «Белавиа», причём подчёркивается, что решение об экстренной посадке самолета принимали другие ведомства, а наказали национального авиаперевозчика. Санкции подаются как одно из проявлений общего раздражения процессом сближения Беларуси и России. При этом перспектива новых санкционных пакетов подаётся как неизбежная и, кроме ЕС, заинтересованной стороной (либо стороной, опасающейся совместной политики Беларуси и РФ) выставляется блок НАТО.
 
Теги: Минск
 
 
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