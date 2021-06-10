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«Договорились совместно противостоять деструктивной деятельности Запада». РосСМИ о ситуации вокруг посадки самолета Ryanair
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для
Последовательное наименование Республики Беларусь просто «республикой», но никак не государством или «страной» активно вводилось в российских СМИ начиная с конца 2020 года. К лету 2021 такой подход стал нормой.
При этом российские СМИ (независимо от собственника) подчёркнуто объединяют Беларусь и Россию в одно целое посредством введения тезисов об общих проблемах, совместной внешней угрозе (со стороны НАТО), схожих проблемах в коммуникации со странами ЕС и с США. Таким образом читателя подталкивают к восприятию Беларуси на уровне субъекта федерации — республики в составе государства Россия.
Обсуждая тему санкций СМИ РФ отдельно останавливаются на политизированности решений по авиасообщению. В этой связи в качестве примера приводят реакцию ИАТА и её обращение к европейскому регулятору с призывом отменить решение по запрету полётов в Беларусь.
Пострадавшей стороной в данном инциденте представляется компания «Белавиа», причём подчёркивается, что решение об экстренной посадке самолета принимали другие ведомства, а наказали национального авиаперевозчика. Санкции подаются как одно из проявлений общего раздражения процессом сближения Беларуси и России. При этом перспектива новых санкционных пакетов подаётся как неизбежная и, кроме ЕС, заинтересованной стороной (либо стороной, опасающейся совместной политики Беларуси и РФ) выставляется блок НАТО.
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«Договорились совместно противостоять деструктивной деятельности Запада». РосСМИ о ситуации вокруг посадки самолета Ryanair
Российские СМИ о развитии ситуации вокруг экстренной посадки самолета Ryanair
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