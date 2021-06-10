ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Врач назвал способ определить норму сна

10.06.2021 06:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Врач назвал способ определить норму сна
Фото: Globallookpress.com
Определить свою норму сна можно, восполнив его дефицит в отпуске. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин.

Специалист считает, что во время месячного отпуска есть возможность отоспаться. На это дается несколько недель, после чего количество сна нормализируется. По мнению Калинкина, чтобы понять свою норму, нужно спать столько, сколько требует организм. И для этого нет необходимости ставить будильник.

«И, соответственно, когда он стабилизирует свой сон, он узнает, сколько ему хватает для восстановления», — пояснил Калинкин.

Несмотря на это, многие люди имеют нарушения сна, поэтому не могут высыпаться. Бывает, что сон даже наносит вред здоровью. Эксперт посоветовал обратиться к сомнологу, если человек спит достаточное количество часов, но по утрам его преследует плохое настроение, сонливость и разбитое состояние.

Ранее врач-невролог и сомнолог Елена Царева предупредила, что долгий сон может быть симптомом опасных заболеваний. Врач пояснила, что не стоит волноваться, если человек спит больше восьми часов в рамках восстановления нарушенного режима. Однако ежедневный долгий сон дает сигнал возможной гиперсомнии или депрессии, поэтому лучше обратиться к врачу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определить свою норму сна можно, восполнив его дефицит в отпуске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем грозит Беларуси убийство независимых СМИ?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by