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Чем грозит Беларуси убийство независимых СМИ?

10.06.2021 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Последний год можно назвать чёрным для беларусской журналистики: аресты, задержания, избиения, изъятия техники, уголовные преследования. Такое чувство, что на журналистов идёт прицельная охота.

Чем грозит Беларуси убийство независимых СМИ? Поговорили с юристом, заместителем председателя Беларусской ассоциации журналистов Олегом Агеевым.

 
 
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Интервью с юристом, заместителем председателя БАЖ Олегом Агеевым
 
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