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Чем грозит Беларуси убийство независимых СМИ?
Источник материала: UDFПоследний год можно назвать чёрным для беларусской журналистики: аресты, задержания, избиения, изъятия техники, уголовные преследования. Такое чувство, что на журналистов идёт прицельная охота.
Чем грозит Беларуси убийство независимых СМИ? Поговорили с юристом, заместителем председателя Беларусской ассоциации журналистов Олегом Агеевым.
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Интервью с юристом, заместителем председателя БАЖ Олегом Агеевым
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