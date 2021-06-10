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Не пропустите! Частное солнечное затмение можно будет увидеть в Минском планетарии 10 июня
Источник материала: ОНТ
Кольцеобразное солнечное затмение состоится 10 июня. Его максимальная фаза будет видна на Крайнем Севере, Северном полюсе, с территории Дальнего Востока, Гренландии и Канады. Посетители Минского планетария также смогут наблюдать астрономическое явление.
Время начала затмения в Минске – 13:07. В 14 часов 8 минут 39 секунд будет максимальная фаза. Завершится астрономическое явление в 15:09.
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Кольцеобразное солнечное затмение состоится 10 июня. Его максимальная фаза будет видна на Крайнем Севере, Северном полюсе, с территории Дальнего Востока,...
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