Не пропустите! Частное солнечное затмение можно будет увидеть в Минском планетарии 10 июня

Источник материала: ОНТ

Кольцеобразное солнечное затмение состоится 10 июня. Его максимальная фаза будет видна на Крайнем Севере, Северном полюсе, с территории Дальнего Востока, Гренландии и Канады. Посетители Минского планетария также смогут наблюдать астрономическое явление.

Сообщается , что в Беларуси можно будет увидеть лишь частные фазы солнечного затмения. При таком явлении Луна скрывает только часть Солнца, проходя по его диску не точно по центру.

Время начала затмения в Минске – 13:07. В 14 часов 8 минут 39 секунд будет максимальная фаза. Завершится астрономическое явление в 15:09.

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