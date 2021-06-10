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Европарламент призывает ЕС расширить санкции против режима Лукашенко

10.06.2021 07:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европарламент предлагает ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против режима Лукашенко, в том числе в отношении государственных компаний.

Об этом говорится в проекте резолюции, который опубликован в среду на сайте Европарламента и по которому в четверг состоится голосование, передает ТАСС.

«Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, включив туда ответственных за перехват и принудительную посадку рейса Ryanair, а также за задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги», - говорится в документе.

В нем также идет речь о необходимости срочно привести в исполнение четвертый пакет санкций, включающий лиц, «причастных к электоральным махинациям и нарушению прав человека», судей и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в задержании и привлечении к ответственности оппозиционеров. Авторы резолюции призвали ввести санкции против тележурналиста Марата Маркова, который брал интервью у задержанного Протасевича.

Также предлагается ввести секторальные санкции, «затрагивающие торговлю сырой нефтью и нефтяными продуктами, калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность». Кроме того, авторы резолюции призывают прекратить сотрудничество и финансирование белорусских государственных банков и ограничить кредитные линии международных банков для дочерних банков в Беларуси, а также рассмотреть вопрос о временном исключении Беларуси из системы SWIFT. К санкциям, в том числе запрету на полеты для белорусских авиакомпаний, предлагают присоединиться и другим странам - партнерам ЕС.

Европарламентарии заявляют о необходимости приостановить сотрудничество европейских компаний, в частности Siemens ("Сименс"), с белорусскими партнерами, а также передачу технологий. При этом они призывают к «скоординированным действиям ЕС» по возмещению ущерба странам, пострадавшим от санкций со стороны Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Европарламент предлагает ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против режима Лукашенко, в том числе в отношении государственных компаний.
 
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