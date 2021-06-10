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Романчк: Сомневаюсь, что введение Вашингтоном санкций «заставит белорусский режим пойти на попятную"
Источник материала: Партизан
Введение президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом точечных, а не секторальных санкций в отношении Беларуси говорит о том, что Вашингтон допускает возможность дальнейших переговоров с белорусскими властями на случай их более ответственного подхода к Республике и жителям страны.
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»
По его словам, продление санкций против Беларуси со стороны Байдена было ожидаемым. Романчук считает, что на соответствующее решение американского президента повлияла совокупность ряда факторов.
«Это и ситуация с самолетом Ryanair, и гибель Ашурка (представитель движения “За Свободу” Витольд Ашурок – прим. ред.) в тюрьме, и продолжение беспрецедентного давления на независимые СМИ, и продолжение игнорирование требований международного сообщества, и активная работа белорусов за рубежом, но, прежде всего, наглое и уникальное по своему размаху вопиющее игнорирование базовых прав человека, - пояснил он. - Когда власти любой страны ведут себя подобным образом, на что они могут рассчитывать? На осуждение и на санкции. В нашем случае – далеко не такие болезненные санкции».
Романчук акцентировал внимание на том, что вводимые Байденом санкции в отношении Беларуси являются точечными и касаются 8 белорусских предприятий.
«После инцидента с самолетом Ryanair самое большое опасение было в том, что со США может рассмотреть введение секторальных санкций. Но это не произошло. Санкции в отношении 8 предприятий – дело, конечно, неприятное, но не критичное. Потому что белорусские предприятия уже научились их обходить, в том числе за счет того, что они меняют названия, состав учредителей - формально можно сказать, что это уже другое предприятие. Если подобный подход поддержит Европейский Союз, то официальный Минск и на этот раз отделается относительно лёгким испугом», - отметил он.
Романчук подчеркнул, что секторальные санкции требуют более сложной координированной работы, требуют консенсуса в принятии соответствующего решения.
«Американцы понимают, что главным рынком сбыта для белорусских предприятий является не Америка, а страны ЕС и другие страны мира. Более того, окно возможностей для дальнейших переговоров с Минском США и ЕС оставляют открытым, если белорусские власти более ответственно начнут подходить к своей стране, если прекратятся преследования оппозиции и начнётся диалог», - указал он.
Эксперт с сожалением констатировал, что сегодняшний подход белорусских властей «Сгорел сарай – пусть горит и хата» просто бьет наотмашь, причем бьет наотмашь по белорусским предприятиям, по бизнесу страны, а также по населению Беларуси.
«И в этой борьбе маленькая Беларусь не может быть победителем. Более того, она резко снижает шансы на успех независимого проекта “Независимая Республика Беларусь”», - добавил он.
Резюмируя, Романчук сомневается, что введение Вашингтоном санкций «заставит белорусский режим пойти на попятную».
«Даже когда белорусские власти готовы пожертвовать 3% ВВП только, чтобы показать кузькину мать коллективному Западу – это настрой на то, кто в конечном итоге заплатит за санкции – простые белорусы. Думаю, что расчёт властей на то, что "Россия всё нам компенсирует", тоже может не сработать», - резюмировал он.
Напомним, что Джо Байден продлил санкции против Беларуси, они будут действовать до 16 июня 2021 года.
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Романчк: Сомневаюсь, что введение Вашингтоном санкций «заставит белорусский режим пойти на попятную"
Введение президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом точечных, а не секторальных санкций в отношении Беларуси говорит о том, что Вашингтон допускает...
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