Филиппович: «По хоккейному этикету вратарей критиковать нельзя, а со стороны Захарова такое было во время ЧМ»





Константин Шостак. Фото: hockey.by





пишет sportarena.by. Дмитрий Филиппович, ассистент главного тренера минского "Динамо", поделился мнением об игре вратаря Дэнни Тэйлора на ЧМ, а также рассказал о том, почему у Константина Шостака низкий коэффициент надежности, который на турнире составил 68%,sportarena.by.





— Если разобрать эти голы, то они по-настоящему были очень сложные и Косте не повезло, что именно когда он играл, то в эти минуты концентрация опасных моментов была очень большая.





По хоккейному этикету вратарей критиковать нельзя, а со стороны Захарова такое было во время чемпионата мира. Это отразилось





Он хорошую игру провел со Швецией, но психологическая нагрузка была гораздо меньше, чем в игре с Великобританией. С Великобританией он по-настоящему должен был выйти и выручить своей игрой. Она была гораздо важнее для нашей сборной.





По хоккейному этикету вратаря в принципе нельзя критиковать. Со стороны Михаила Михайловича Захарова были эти действия – критика вратарей во время чемпионата мира. Думаю, что она отразилась на каких-то пропущенных шайбах и так далее, – сказал Филиппович в эфире Б5.





Напомним, что белорусы заняли 15-е место по итогу чемпионата мира в Латвии.