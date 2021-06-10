«Цех смерти» в Жодино продали за одну базовую величину









Заброшенным зданием литейного производства в Жодино заинтересовался крупный инвестор — ООО «Корпорация ВОЛМА БЕЛ». Комплекс объектов литейного производства продан ему на аукционных торгах за 1 базовую величину.





Теперь здесь на земельном участке в 7,286 га планируют реализовать инвестпроект по строительству завода по производству цементно-перлитовых панелей, создать инфраструктуру, построить дополнительные железнодорожные пути, ремонтное депо, подъездные дороги.





Новое предприятие должно заработать в 2026 году, объем инвестиций составит не менее 25 млн рублей, будет создано не менее 50 новых рабочих мест.





Напомним, заброшенному зданию литейного производства в Жодино почти 40 лет, несколько раз оно сменило хозяина.













В последний раз владельцы поменялись почти 10 лет назад. Тогда ОАО «Амкодор» по договору безвозмездного пользования имуществом получил его под реализацию инвестиционного проекта. Планировалось построить завод по производству литья, создать не менее 400 рабочих мест. Но планы не осуществились, и в 2017-м по решению суда объект был изъят и вновь вернулся на баланс города.





пишет ex-press.by. За время простоя здание сильно обветшало и буквально превратилось в «Цех смерти»,ex-press.by.





Фото: zalaza.net