ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следователь: "Делал визу — значит, хотел сбежать!" В Гомеле задержали программиста

10.06.2021 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гомеле 28 мая задержали 45-летнего программиста Стаса Мочалова.


Фото: pixabay.com

За день до этого он сделал польскую визу, сообщает "Радио Свобода".

Мать программиста Людмила Мочалова говорит, что у них с мужем множество болезней, они не выходят из дома. "У мужа аритмия: он может пойти на улицу и упасть. У меня высокое давление и больные суставы. Стас — наша единственная надежда и опора... Он за нами смотрел, продукты приносил. Сейчас он в тюрьме неизвестно за что!" — говорит женщина, передает Еврорадио.

Стаса Мочалова уже задерживали 24 марта. Мать видела это задержание через окно. Мужчина возвращался с рынка, нёс два больших пакета с продуктами. "Я наблюдала из окна, как его окружили милиционеры, он не сопротивлялся, ничего! Ему написали в протоколе, что он размахивал руками, ругался матом... Кто? Стас? Все люди знают, какой он воспитанный, дипломатичный. Он вообще против мата! Ему дали тогда 15 суток", — рассказывает мать.

На этот раз программиста задержали на выходе из магазина. К матери пришли с обыском, который длился с 23 до 2 часов ночи. По словам женщины, силовики забрали технику, телефоны и некоторую одежду её сына.

"Спрашиваю у следователя: "За что вы забрали моего сына?" А он говорит: "А зачем он визу делал?" Я говорю: "Что, разве это противозаконно? Он из-за того, что был на сутках, потерял работу, хотел в Польшу устроиться". А следователь своё: "Делал визу — значит, хотел сбежать!" Я спрашивала: "Он что украл или убил кого?" Следователь говорит, что нет, но суд разберётся", — делится подробностями мать Стаса.

Она узнала, что сына обвиняют по статье 342 Уголовного кодекса — "Массовые беспорядки".
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле 28 мая задержали 45-летнего программиста Стаса Мочалова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мосгорсуд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by